Janša zdravstveno ministrstvo prenaša na Tonina

Negotovost pred glasovanjem o nezaupnici v državnem zboru.

»Prej ali slej bo prišlo do situacije, ko bo moral Janša predlagati novega zdravstvenega ministra.«

Alenka Krašovec

Koliko poslanskih glasov podpore ima formalno manjšinska vlada, bo jasno ob glasovanju o konstruktivni nezaupnici, ki jo do zdaj neuspešno pripravlja Koalicija ustavnega loka (Kul), gotovo pa ob glasovanju o predlogu novega ministra za zdravje, ki mora biti izpeljano do sredine marca. Janša z novim manevrom prenaša začasno vodenje ministrstva za zdravje na obrambnega ministraPremier Janša je lani sredi decembra ob odstopu zdravstvenega ministra, ko so organi stranke Desus odločili, da stranka izstopa iz koalicije, napovedal, da bo ime novega ministra znano v začetku leta. Včeraj smo na kabinet predsednika vlade naslovili vprašanje, kdaj namerava predsednik vlade predstaviti kandidata za novega ministra za zdravje. Iz kabineta so nam odgovorili, da vprašanja ne komentirajo. A kmalu zatem je iz vladnih krogov prišla neuradna informacija, da Janša vodenje izpostavljenega zdravstvenega resorja s ponedeljkom prenaša na obrambnega ministra Mateja Tonina.Začasno opravljanje funkcije ministra je mogoče največ tri mesece. K vložitvi imena za novega ministra za zdravje so neuradno Janšo že pozivali koalicijski partnerji, a je Janša to zaustavil zaradi negotovosti, ali je SMC sposobna zagotoviti vse poslanske glasove.Janša je, kot kaže, računal, da bo na tej točki glasovanje o konstruktivni nezaupnici že mimo, a se to zaradi znanih razlogov ni zgodilo, vse skupaj pa vnaša v politični prostor negotovost. Videti je, da pozicija čaka na potezo opozicije v zvezi s konstruktivno nezaupnico.»Prej ali slej bo prišlo do situacije, ko bo moral predsednik vlade predlagati novega kandidata za ministra,« meni politologinjaiz FDV in spomni na situacijo iz časa vlade, ko je glasovanje o zaupnici vladi vezal na glasovanje o ministrih, ki jih je predlagal. Pahorjeva vlada leta 2011 ni prestala glasovanja o zaupnici, enako pa se je zgodilo tudi z drugo vlado. Ali bo Janša vezal glasovanje o zaupnici na imenovanje ministra za zdravje, ni jasno, je pa lahko to točka poenotenja koalicije ali pa razkola v koaliciji, hkrati pa dodaten pritisk na poslance SMC in tudi Desusa, opozarja Alenka Krašovec.Negotovost v državnem zboru vpliva tudi na imenovanja v pristojnosti predsednika republike Boruta Pahorja. »Res pa je, da je bilo pri prejšnjih predlogih za ustavnega sodnika očitno, da ni nujno, da je bila delitev na pozicijo in opozicijo zelo jasna,« opozori Krašovčeva, ko spomni na neizvolitevinIz urada predsednika države so sporočili, da bo Pahor v začetku februarja opravil nov krog posvetovanj za kandidata za ustavnega sodnika in tudi za viceguvernerja. Za ustavnega sodnika tudi lahko predlaga nekoga, ki se ni prijavil na razpis.