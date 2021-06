Janše zaradi žaljivega tvita verjetno ne bo več na sodišče

Na Okrožnem sodišču v Celju se nadaljuje sojenjezaradi tvita, ki ga je namenil novinarkamain. Janša je soglašal s sojenjem v nenavzočnosti.Premier Janez Janša je danes podal zagovor v ponovljenem sojenju zaradi tvita, ki ga je objavil konec marca 2016. V njem je novinarki RTV Slovenija označil za odsluženi prostitutki. Janša je obravnavo zapustil nekaj minut po enajsti uri zaradi drugih obveznosti, je pa podal soglasje za sojenje v nenavzočnosti.V začetku obravnave so najprej preverili, ali sta novi sodnici porotnici morda članici stranke SDS. Prav zato, ker sta bila sodnika porotnika člana SDS, so obravnavo preložili na danes. Novi sodnici porotnici sta pojasnili, da nista članici nobene politične stranke. Prav tako sta na dodatno vprašanje zagovornika, ali so člani stranke njuni ožji sorodniki, zatrdili, da niso člani nobene stranke niti njuni sorodniki.