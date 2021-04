Jasno mora biti, da Janez Janša ni glas EU

Slovenski premier po besedah enega od evropskih diplomatov v resnici nima pomembne vloge v sestavi sveta, je le eden od sedemindvajseterice. FOTO: Leon Vidic/Delo



Odprava škode

Besedni spor, v katerega se je prejšnji teden v Bruslju z vodjo posebne skupine evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, načel pravne države in temeljnih svoboščinzapletel slovenski premier, še vedno odmeva. EUobserver danes piše o tem, da je tak javni izpad med premierjem članice EU in evropskim poslancem redek. A se v Bruslju hkrati tudi že zavedajo, da so Janševi besedni »izpadi« in napadi na novinarje na družbenem omrežju twitter postali stalnica.Slovenski premier po besedah enega od evropskih diplomatov v resnici nima pomembne vloge v sestavi sveta, je le eden od sedemindvajseterice: »Lahko predstavi program predsedovanja Slovenije Svetu Evrope, a ni božja zapoved, da mora biti pri tem zelo viden. Znalo bi se iziti, če bo predsedovanje vodil iz Bruslja in imel ob sebi svet ter koalicijo.« Ko bo Slovenija prevzela predsedovanje Svetu Evrope, bo Janez Janša namreč dobil precej večjo javno platformo za obračunavanje z nasprotniki, kot jo ima kot slovenski premier.»Da, vsekakor smo zaskrbljeni zaradi nedavnega političnega dogajanja v Sloveniji. Napadi premierja Janeza Janše na novinarje in evropske poslance so nesprejemljivi,« je opozoril evropski poslanec iz Romunije. Po njegovih besedah bo morala Slovenija čez tri mesece kot glas EU zagovarjati vrednote in načela, na katerih unija temelji. Mnenje, da Janša s takšnimi potezami bolj škodi ugledu Slovenije in njenim evropskim poslancem kot pa sami Evropski uniji, je v Bruslju precej jasno.Zdaj gre torej predvsem za odpravo oziroma nadzor škode, ki jo je v evropskem parlamentu z vztrajanjem, da zavrtijo posnetek o stanju novinarstva v Sloveniji, naredil Janša, je za bruseljski medijski portal povedaliz Fundacije Roberta Schumana. Kljub vsemu po Mauricovem mnenju ne bi smeli preceniti vpliva, ki ga ima Janša v Bruslju. Najslabše, kar lahko Janša stori, je, da s takšno komunikacijo zastrupi ozračje, je dodal Eric Maurice. Povsem jasno mora torej biti, da Janša, ki je Sophie in 't Veld naravnost obtožil cenzure, ni glas Evropske unije.Na sedežu Evropske komisije se, tako še piše EUobserver, neuradno razpravlja o tem, kako pristopiti do Janše oz. kakšen odnos vzpostaviti do njegovega ravnanja z novinarji. »Gre za resno težavo in skrajni čas je, da komisija razmisli, kako bo ravnala v času slovenskega predsedovanja Svetu Evrope,« bruseljski portal navaja enega od uradnikov EU. Zdi se, da je javna komunikacija glavno orožje, ki ga ima komisija, vendar ga doslej ni prav prida uporabljala.