Javno naročilo? Ni potrebno

Državni svet je v sozaložništvu z Založbo Pivec izdal slikanico Brezzobi tiger, ki jo je napisal Igor Plohl, ilustrirala Nataša Vertelj, spremno besedo pa je prispeval predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca. Z njo, pravijo, želijo mlajšim generacijam približati delo državnega sveta. Ker pa bi bil strošek izdaje takšnega projekta po njihovih besedah prevelik finančni zalogaj, so se dogovorili za sozaložništvo. In kako je prišlo do izbora?



Ideja naj bi zorela že dlje časa, ko je državni svetnik Danijel Kastelic opozoril na slikanico o levu Rogiju, pa so vzpostavili kontakt z avtorjem in v sodelovanju z njim razvili zgodbo, ki po njihovem mnenju na subtilen način mladim bralcem približa pomembnost upoštevanja drugačnosti za dosego pravične odločitve.



»Ime Brezzobi tiger je nastalo po naključju, saj je ta besedna zveza pogosto uporabljena pri opisovanju problematike nekaterih državnih inštitucij, tudi državnega sveta. Slikanica je na voljo v prodaji Založbe Pivec, lahko se dobi na izposojo v vseh glavnih slovenskih knjižnicah, kot rečeno, pa jo imamo na voljo za potrebe promocije tudi v državnem svetu. V pripravi je še angleška verzija, ki pa naj bi luč ugledala v mesecu oktobru. Celoten projekt sodi v okvir priprav na prihajajočo 30. obletnico Državnega sveta. S tem smo sledili ideji državnega zbora in ustavnega sodišča, ki sta ob 20. jubilejni priložnosti izdala strip o slovenski ustavi,« še pojasnjujejo.



Zakaj niso izvedli javnega razpisa? »Ker gre za tako imenovano evidenčno javno naročilo, katerega vrednost ne presega mejne vrednosti, in za uporabo zakona o javnem naročanju iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3,« odgovarjajo v državnem svetu.

Na vprašanje o ceni slikanice pa odgovarjajo, da so se z založbo Pivec, kjer je slikanica v prodaji, dogovorili za nakup 500 izvodov, za kar so namenili 3900 evrov brez DDV oziroma 7,80 evra brez DDV na slikanico. Namenili jih bodo svoji promociji.



Državni svet pa je na zavod za šolstvo zaradi »odličnega odziva javnosti« podal še pobudo, da slikanico vključijo v šolski kurikulum za učence razredne stopnje osnovne šole iz naslova aktivnega državljanstva in spoznavanja temeljnih načel demokratične družbe: »Kljub temu, da tigru Svetinu pogosto ne uspe prepričati troglavega zmaja Ljuba k spremembi sprejete odločitve, se ta venomer trudi upoštevati argumente vsake posamezne živali in jih skozi argumentirano razpravo približati zmaju Ljubu, ki vlada deželi pod Triglavom.«

