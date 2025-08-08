  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Je snemanje vsepovsod in vsakogar vplivnežem dovoljeno?

    Pri nas nimamo institucije, ki bi trg snemanja in oglaševanja na družbenih omrežjih preverjala samoiniciativno, zato je ta večinoma prepuščen vplivnežem.
    FOTO: Yasin Akgul/AFP
    Galerija
    FOTO: Yasin Akgul/AFP
    Luka Škoda
    8. 8. 2025 | 11:48
    8. 8. 2025 | 12:11
    5:03
    A+A-

    Facebook, instagram, youtube in tiktok že dalj časa predstavljajo ogromne trge za uspešno trženje izdelkov, zato tam ne manjka oglasov. Vplivneži, ki imajo lahko tudi več milijonov sledilcev, na družbenih omrežjih v zameno za plačilo oglašujejo razne storitve, nastanitve in izdelke. Ker tovrstne oglase snemajo skorajda vsepovsod, se v oglasu mnogokrat znajdejo naključni mimoidoči in gostje nastanitev, ki soglasja za snemanje niso podali oziroma ne vedo, da so se znašli v plačanem oglasu. 

    Posebej občutljivi so primeri, kjer so ljudje posneti v kopalkah, na bazenu ali plaži, saj gre za okoliščine, ki zahtevajo višji standard varstva zasebnosti. 

    Posebej občutljivi so primeri, kjer so ljudje posneti v kopalkah, v bazenu ali na plaži, saj gre za okoliščine, ki zahtevajo višji standard varstva zasebnosti. FOTO: Thomas Coex/AFP
    Posebej občutljivi so primeri, kjer so ljudje posneti v kopalkah, v bazenu ali na plaži, saj gre za okoliščine, ki zahtevajo višji standard varstva zasebnosti. FOTO: Thomas Coex/AFP

    Zakonodaja izrecno ne opredeljuje pravil glede fotografiranja in snemanja posameznikov na javnih mestih. A ko gre za oglaševanje, bi morali biti vplivneži še posebej pozorni na pravico posameznika do zasebnosti, v primeru nadaljnje obdelave osebnih podatkov, kot je objava oglasa na družbenih omrežjih, pa je v večini primerov potrebna privolitev posameznika, ki je posnet. 

    image_alt
    Umetna inteligenca bo oglaševanje obrnila na glavo

    »V vsakem primeru je treba uravnovesiti dve temeljni človekovi pravici, in sicer pravico do zasebnosti posameznika, ki je sneman, in pravico do svobode izražanja tistega, ki snema,« pravi informacijski pooblaščenec. Dodaja, da je »pri tem treba upoštevati tudi, da je pričakovana zasebnost posameznikov na javnem dogodku ali osrednjem mestnem trgu zagotovo manjša kot pa na primer v bazenu ali na plaži ali na intimni večerji v restavraciji.«

    Prijave skorajda neobstoječe, oglasov ne preverja nihče 

    Fotografije in videi lahko predstavljajo osebne podatke, v primeru njihove nadaljnje obravnave pa v igro vstopi zakonodaja. Po Splošni uredbi o varstvu podatkov to velja takrat, ko je posameznik določljiv, torej če je jasno prepoznaven ali če se s posnetkom hkrati obdelujejo tudi drugi osebni podatki, kot so ime, priimek, letnica rojstva in podobno. V primeru snemanja otrok je soglasje staršev ali zakonitih skrbnikov vedno obvezno. 

    Ker vplivneži s svojimi objavami zasledujejo predvsem komercialni namen, bi morali za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov zaprositi za privolitev, kar pa je bolj izjema kot pa pravilo. 

    Če je razločen obraz posameznika, če se vidi značilna tetovaža ali otrok, ki ga lahko kdo prepozna, to najverjetneje pomeni obdelavo osebnih podatkov. Za izključitev kršenja zakona in tožbe je najbolj enostaven način pridobitev privolitve tistega, ki je sneman. Ker vplivneži s svojimi objavami zasledujejo predvsem komercialni namen –ker z njimi zaslužijo –, bi morali za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, torej objavo oglasa, zaprositi za privolitev, kar pa je bolj izjema kot pa pravilo. 

    Prav tako zanje izjema zasebne uporabe, ki izključuje pravila zakonodaje o varstvu podatkov, ne pride v poštev. 

    Če posameznik meni, da je objava fotografije ali videa posegla v njegove osebnostne pravice, lahko sproži civilni ali kazenski postopek. FOTO: Jure Eržen
    Če posameznik meni, da je objava fotografije ali videa posegla v njegove osebnostne pravice, lahko sproži civilni ali kazenski postopek. FOTO: Jure Eržen

    Če posameznik meni, da je objava fotografije ali videa posegla v njegove osebnostne pravice, lahko sproži civilni ali kazenski postopek in glavno besedo dobi sodišče. Informacijski pooblaščenec je dejal, da je bilo tovrstnih prijav v zadnjih letih zelo malo, Oglaševalska zbornica Slovenije pa do zdaj ni prejela še nobene. 

    Oglaševalsko razsodišče sicer presoja o domnevnih kršitvah, a le če prejme konkretno pritožbo – v Sloveniji namreč nimamo institucije, ki bi take oglase in morebitne kršitve preverjala samoiniciativno, s čimer je trg snemanja in oglaševanja na družbenih omrežjih večinoma prepuščen vplivnežem. 

    Mora biti razvidno, da gre za oglas

    Ni prvič, da vplivneži z oglaševanjem na družbenih omrežjih hodijo po robu pravil. Čeprav je bilo v zakonu o varstvu potrošnikov že nekaj časa navedeno, da mora oglaševalec »v vseh oglaševalskih sporočilih, ki so del ali pa predstavljajo storitev informacijske družbe, zagotoviti, da je jasno prepoznavno, da gre za oglaševalsko sporočilo in katero podjetje je njegov naročnik«, jih je do lanskega leta večina to ignorirala. 

    Nato pa je tržni inšpektorat pod drobnogled vzel vse ustvarjalce oglaševalskih vsebin in jim poslal dopise z vsemi napakami in kršitvami, ki so jih zaznali. S tem so rešili eno težavo – vplivneži zdaj plačane objave označujejo kot oglas in pripišejo podjetje, ki je naročnik oglasa –, še vedno pa je problematično in neopredeljeno javno snemanje kogarkoli, kadarkoli in kjerkoli zaradi plačanih oglasov. 

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Karmen Pižorn

    Dekanja: Marsikdo svetuje mlademu človeku, naj ne bo nor, da bi šel za učitelja

    Ključna težava je v odnosu družbe do učiteljskega poklica, pravi Karmen Pižorn in dodaja, da se tudi učitelji sami ne smejo sramovati, da so učitelji.
    Špela Kuralt 8. 8. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Raziskava Svitko

    Zakaj ljudje sodelujejo v programu Svit in zakaj ne

    S programom Svitko želijo na NIJZ povečati odzivnost udeležencev in tako zmanjšati umrljivost zaradi raka na debelem črevesu in danki.
    Andreja Žibret 7. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Letališče Jožeta Pučnika

    Iz Ljubljane bo od jeseni mogoče leteti še na štiri destinacije

    Z novimi leti se povečuje tudi število potnikov na Brniku, do konca leta jih pričakujejo 1,5 milijona.
    Maja Grgič 7. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2025

    Nemci nad Rogliča: Sebični veteran je ignoriral veliko boljšega sotekmovalca

    Nemški mediji so ostro napadli slovenskega kolesarja, ki se je na dirki po Franciji izkazal izvrstno. Očitajo mu, da ni dovolj dobro pomagal Florianu Lipowitzu.
    Matic Rupnik 7. 8. 2025 | 13:50
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Ob zvezdniku za 160 milijonov dolarjev v reprezentanci izredno stanje

    Slovenska košarkarska reprezentanca drevišnji dvoboj z Nemčijo pričakuje z Luko Dončićem, ki ne skriva: »Cilj Slovenije je kolajna.«
    Nejc Grilc 8. 8. 2025 | 05:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

    Ali se med nakupovanjem pogosto naslanjate na nakupovalni voziček, ker vas v takem položaju hrbet manj boli? Lahko gre za več kot le običajno bolečino v križu.
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Portorož, Koseze, Umag, ...: nove arhitekturne zgodbe na izbranih lokacijah

    Kaj v resnici iščemo v domu? Le funkcionalen tloris ali nekaj več? Povezanost z naravo, svetlobo, prostor? Bivanje, ki se prilagaja ritmu našega življenja?
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Izvozniki 2025: Kaj potrebujejo slovenski izvozniki?

    Prehod v storitvene in hibridne modele postaja nujen odgovor na padanje konkurenčnosti slovenskega izvoza.
    8. 8. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki 2025

    Težka leta pred slovensko in evropsko zunanjo trgovino

    Nujno bo prilagajanje razmeroma slabim gospodarskim razmeram v EU, kjer ni zaznati krepitve rasti.
    Karel Lipnik 8. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Bogastvo podjetja so zaposleni, odprti za spremembe

    Ključna je sposobnost spopadanja s spremembami ter iskanje najboljših načinov delovanja v danih okoliščinah.
    Milka Bizovičar 7. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Evropska denarnica za varen digitalni način izkazovanja identitete

    V okviru pilotnih projektov med drugim poteka tudi preizkušanje aplikacij na področju poslovnega in osebnega bančništva, vključno z izvajanjem plačil.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    oglaševanjedružbena omrežjavplivnežizasebnostoglasnadzor

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Tuji trgi

    Trumpov propagandni spektakel utegne biti drag

    Čedalje več analiz kaže, da so veliki gospodarski dogovori politično učinkoviti, a pravno in gospodarsko prazni.
    8. 8. 2025 | 12:43
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (8. 8.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 8. 8. 2025 | 12:38
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    85-milijonski prestop

    Odzivi na Šeškov prestop so različni

    Medtem ko Šeška legende kluba sprejemajo z mešanico upanja in dvoma, ga strokovnjaki postavljajo ob bok največjim, a opozarjajo, da pot do zvezd ne bo lahka.
    Žan Urbanija 8. 8. 2025 | 12:25
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    Kdo bo nasledil kralja Vuelte Primoža Rogliča?

    Letošnja Vuelta bo že pred uradnim startom dobila poseben uvod; 14. avgusta bo izšla posebna priloga Dela in Slovenskih novic s traso, ekipami in favoriti.
    8. 8. 2025 | 12:17
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    Slovenski Cinecittà, slovenski Hollywood

    Piran v filmu: Trgi, ulice, strehe in mandrač so magnet za filmarje – Prvomajski trg bodo kot evropski filmski zaklad razglasili na Festivalu slovenskega filma
    Boris Šuligoj 8. 8. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    85-milijonski prestop

    Odzivi na Šeškov prestop so različni

    Medtem ko Šeška legende kluba sprejemajo z mešanico upanja in dvoma, ga strokovnjaki postavljajo ob bok največjim, a opozarjajo, da pot do zvezd ne bo lahka.
    Žan Urbanija 8. 8. 2025 | 12:25
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    Kdo bo nasledil kralja Vuelte Primoža Rogliča?

    Letošnja Vuelta bo že pred uradnim startom dobila poseben uvod; 14. avgusta bo izšla posebna priloga Dela in Slovenskih novic s traso, ekipami in favoriti.
    8. 8. 2025 | 12:17
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    Slovenski Cinecittà, slovenski Hollywood

    Piran v filmu: Trgi, ulice, strehe in mandrač so magnet za filmarje – Prvomajski trg bodo kot evropski filmski zaklad razglasili na Festivalu slovenskega filma
    Boris Šuligoj 8. 8. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

    Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenija v pričakovanju edinstvenega 24-urnega plezalnega maratona

    Zavarovalnica Allianz skozi šport in družbeno odgovornost krepi prisotnost in prepoznavnost v Sloveniji
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

    Podaljšajte poletje v jesen in si privoščite kraljevsko all inclusive razvajanje, prijazno do denarnice!
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 13:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo