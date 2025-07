Umetna inteligenca bo oglaševanje obrnila na glavo

V nadaljevanju preberite:

Oglaševalska industrija ne prodaja ničesar tako dobro kot sama sebe. To je bilo več kot očitno na letni podelitvi oglaševalskih nagrad v Cannesu.

Oglaševanje ne le premika meje ustvarjalnosti, temveč tudi dokazuje konkreten vpliv, ki ga lahko ima ustvarjalnost na poslovanje in družbo, je izjavil eden od pomembnih vplivnežev na festivalu. Nagrade so bile slavnostno podeljene kampanjam za promocijo piva, čokolade in Novozelandski fundaciji za herpes.

A industrija, ki ceni človeško ustvarjalnost, se je kot ena izmed prvih znašla na udaru sprememb, ki jih prinaša umetna inteligenca. Mark Zuckerberg, direktor Mete, je obljubil, da nam bodo lahko blagovne znamke kmalu preprosto povedale, kaj želijo doseči, koliko so pripravljene plačati za vsak rezultat, mi pa bomo poskrbeli za vse drugo.

Sam Altman iz podjetja OpenAI pa meni, da bo 95 odstotkov vsega, za kar danes oglaševalci najemajo agencije, stratege in kreativne strokovnjake, tako rekoč takoj in skoraj brez stroškov opravila umetna inteligenca.