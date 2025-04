Skrivalnice Romane Tomc in Mateja Tonina pred ponedeljkovo misijo

Iz Evropske ljudske stranke (ELS), največje politične skupine v evropskem parlamentu, so danes uradno sporočili, da zaradi vse večje zaskrbljenosti glede delitve oblasti v Sloveniji, neodvisnosti državnih institucij in medijske svobode v Sloveniji pošiljajo v Slovenijo ugotovitveno misijo svoje politične grupacije.

V misiji ELS bo pet članov politične skupine, med njimi tudi evropska poslanka iz SDS Romana Tomc, ki sicer skrbi za koordinacijo programa ugotovitvene misije. Kot smo poročali, bo misijo ELS, ki se bo v Sloveniji mudila v ponedeljek, vodil švedski evropski poslanec Tomas Tobé.

Z njim se je v besedni dvoboj zapletel poslanec SDS v državnem zboru Žan Mahnič: »Švedski evroposlanec in podpredsednik skupine ELS Tomas Tobé, ki predlaga sankcije proti Branku Grimsu, ker se je ta jasno in glasno zavzel za zaščito otrok pred moralno izprijeno ideologijo LGBT, je poročen z moškim, s katerim 'imata' dva otroka.«

Preostali člani misije so še španska poslanka Dolors Montserrat, Nemka Lena Düpont in Poljak Michał Wawrykiewicz. Objava imen uradne delegacije ELS je neprijetno presenetila evropskega poslanca Mateja Tonina (NSi), ki ga je v delegacijo povabil Tobé, zdaj pa je ugotovil, da ga v delegaciji ni. Tonin in Tobé sta se v zadnjih dneh sestala, slovenski evropski poslanec pa ga je brifiral o dogajanju v Sloveniji.

»Podpredsedniku ELS Tomasu Tobéju in tudi Romani Tomc sem jasno izrazil željo, da želim sodelovati pri obisku delegacije ELS v Sloveniji. Zakaj v napovedi obiska nisem zapisan skupaj z ostalimi poslanci SDS kot sodelujoči pri obisku, ne znam povedati. Po mojem gre za tehnično napako,« se je že odzval Tonin, ki sicer pozdravlja prihod kolegov v Slovenijo.

»Glede na zadnje dogajanje v zadevi Knovs je obisk zelo aktualen in tudi potreben. Pred prihodom delegacije ELS v Slovenijo sem bil s podrobnostmi obiska seznanjen, prav tako sem kolegom poslancem predstavil svoj pogled na erozijo vladavine prava v Sloveniji,« je še dodal Tonin.