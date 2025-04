V nadaljevanju preberite:

»V prvi vrsti si želimo korektnih odnosov in sodelovanja z vsemi poslanskimi skupinami, s temeljnim namenom prispevanja k dobrim rešitvam za dobro vseh državljank in državljanov. Ker to v tem mandatu očitno ni mogoče, bomo Demokrati dali vse od sebe, da se takšna politična kultura uveljavi v naslednjem sklicu državnega zbora,« je navedel Anže Logar in dodal, da te teme v tem sklicu ne nameravajo več obravnavati.