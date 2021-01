Jelko Kacin kot državni sekretar k Janezu Janši

Govorec vlade za obveščanje javnosti o ukrepih za zajezitev epidemije covida-19 Jelko Kacin doslej ni bil funkcionar vlade, ampak zaposlen na zaupanje v kabinetu zunanjega ministra Anžeta Logarja, kjer so mu funkcijo po začetnem poletnem obdobju po naših podatkih nato septembra znova podaljšali.



»Tudi prej sem bil veleposlanik v zunanjem ministrstvu. Bil sem tam zaposlen v politični kvoti, 'na zaupanje', status pa se mi je po vrnitvi iz Nata podaljševal na tri mesece, nazadnje pa sem dobil pogodbo za pol leta. Bil sem v ožji ekipi prejšnjega zunanjega ministra Mira Cerarja, ki se je tudi na moje prigovarjanje večkrat trudil, da bi predsednika vlade Marjana Šarca prepričal, da je nujen sklic sveta za nacionalno varnost, pa to žal ni bilo mogoče. O tem pa tako ali tako ni odločal predsednik vlade Šarec sam, ampak oseba, ki je zdaj v poslanski skupini LMŠ,« je aprila Kacin povedal za Večer.



Kacin bo kot državni sekretar usklajeval logistični del akcije množičnega cepljenja proti covidu-19 v organizaciji Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter skrbel za ažurno izmenjavo informacij in podatkov v povezavi s cepljenjem. Kot nam je povedal, pa ne bo več opravljal vloge govorca vlade, ampak naj bi ga začasno nadomestila njegova namestnica Maja Bratuša.

