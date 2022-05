Kadri, ki bodo na tarči Golobove koalicije

V nadaljevanju preberite:

Po tem, ko so prvaki koalicijskih strank dobili soglasja k parafiranju koalicije pogodbe, v Gibanju Svoboda, SD in Levici nadaljujejo oblikovanje vlade do 3. junija. Ta bi se že takrat začela ukvarjati tudi s prvimi kadrovskimi vprašanji. Za danes je tako sklicana seja skupnega odbora, na kateri bodo obravnavali spremembe zakona o vladi. Preverite, kakšna je časovnica in kaj sledi.