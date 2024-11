Kaj je zapisal Golob članom stranke po zadnji anketi?

V nadaljevanju preberite:

Javnomnenjska anketa, ki jo je inštitut Mediana pred prazniki opravil za Pop TV, je po besedah sogovornikov iz Gibanja Svoboda, povzročil kar nekaj panike v stranki. Podpora vladi je po tej anketi namreč najnižja do zdaj. Največjo vladno stranko bi volilo le 11,7 odstotka anketirancev, kar je 3,5 odstotne točke manj kot septembra. Vrh se je odzval s pismom članom.

Pričakovati je ponovno menjavo generalnega sekretarja stranke in prevladuje ocena, da je ključno, da bo to predvsem človek, ki bo to mlado stranko, vključno s poslanci, držal enotno. Kakšne izzive še ima vodstvo stranke in ali je pričakovati vrnitev Vesne Vuković?