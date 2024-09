Gre za posledico Golobovega nepoznavanja politične obrti

Objavljamo prve odzive političnih analitikov na komisarsko sago in izbor Marte Kos za kandidatko.

Marko Hočevar FOTO: Voranc Vogel/Delo

Profesor s Fakultete za družbene vede dr.je nad izborom presenečen. »Moram reči, da me je izbor Marte Kos iskreno šokiral – najprej me to preseneča glede na zgodovino odnosov Kosove z Golobom, preseneča me, da so jo sploh vprašali in da je ona v to sploh privolila, še posebej, ker je pred dnevi zatrjevala, da je v komisarski zgodbi ni.«

Kakšne kompetence ima kandidatka? »Diplomatskih ji ne gre odrekati, političnih pa nima. Vprašanje je, kako se bo znašla in orientirala, če bo torej res postala komisarka. Za področje, ki naj bi se obetalo Sloveniji, torej za področje širitve lahko rečemo, da komisarka ne bo odločala prav o ničemer, pač pa se bo lahko samo pogovarjala in prenašala informacije. Ob tem pa se poraja še eno vprašanje, in sicer ali bo Borut Pahor res postal posebni odposlanec EU za Balkan. Težko je namreč verjeti, da bi oboje pripadlo Sloveniji.«

Sama komisarska zgodba pa je katastrofa za vlado in za državo, je prepričan sogovornik. »Slovenija se je namreč v odnosu do Bruslja pokazala v povsem podrejenem položaju, pokazala je servilnost, nesuverenost in neavtonomnost. Tomaž Vesel je imel vsaj doma precejšen politični kapital, saj so ga sprejele vse stranke. Golob pa je dopustil, da se je takšnega kandidata prelahko pustilo izgoreti,« sklene Hočevar.

Presenečen in kritičen je tudi politični komentator in nekdanji politik dr. Pavel Gantar.

Pavel Gantar FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Komisarska saga, ki se je odvila pred nami, je absolutno posledica Golobovega nepoznavanja politične obrti. Zdaj bo moral požreti njene posledice. Izkušen politik ne bi nikoli storil takšne napake, kot jo je prvak Gibanja Svoboda, ko je tako pohitel s kandidaturo Tomaža Vesela, o tem se ni z nikomer posvetoval, si je pa tako hkrati tudi zaprl možnosti za kakršnakoli pogajanja z evropsko komisijo.«

O Marti Kos sicer nima slabega mnenja v operativnem smislu. »Je pa precej podobna kandidatka, kot je bil Tomaž Vesel – je brez lastne politične skupine, ne zastopa nobene ideologije, za seboj nima politične stranke. Njen 'politični' program je torej enak njenemu osebnemu programu. Moram reči, da me je po razhodu z Golobom in Gibanjem Svoboda v bistvu presenetilo, da je Kosova vse to, kar se je dogajalo, pozabila, požrla in privolila v kandidaturo. Morda pa tako razmišljam, ker sem politični dinozaver in so pač politiki novega kova, nove generacije pač takšni,« je komentiral nekdanji dolgoletni politik LDS in Zares.