Rok Marol odhaja, Matej Arčon novi generalni sekretar Gibanja Svoboda

Funkcijo generalnega sekretarja Gibanja Svoboda bo jutri prevzel podpredsednik Gibanja Svoboda Matej Arčon, so sporočili iz največje koalicijske stranke. Navedli so še, da se dosedaji generalni sekretar Rok Marolt s tega mesta poslavlja iz osebnih razlogov.

Njegov odhod, kot smo pisali v Delu, ne preseneča.

Neuradno je bilo konec septembra slišati, da se je Marolt odločil, da bo zaradi nezadovoljstva ter tudi pritiskov nekaterih ministrov s funkcije odšel konec leta.

Po statutu stranke generalnega sekretarja imenuje predsednik stranke. Robert Golob je aprila na mesto svoje zaupnice, nekdanje novinarke Vesne Vuković – funkcijo generalne sekretarke Gibanja Svoboda je opravljala dobro leto –, imenoval Roka Marolta. Ta je bil sicer na začetku mandata sedanje vlade generalni sekretar na ministrstvu za finance.

»Odločitev, da se poslovim z mesta generalnega sekretarja Gibanja Svoboda, zame ni bila lahka in sem jo skrbno pretehtal. Zaradi izzivov v svojem zasebnem življenju v tem trenutku potrebujem bolj predvidljivo in mirno delovno okolje. Hvaležen sem predsedniku, da je to razumel in sprejel. S stranko ostajam povezan, ekipi Gibanja Svoboda želim uspešno delo še naprej,« je Maroltova izjava, ki so jo danes posredovali s sedeža Gibanja Svoboda.

Nasledil ga bo podpredsednik vlade in minister za Slovence v zamejstvu ter po svetu Matej Arčon. »Bil sem prvi generalni sekretar Gibanja Svoboda in se torej nekako vračam nazaj po svojih sledeh,« je med drugim zapisal ob imenovanju.

Izpostavil je tudi, da se zaveda, da nove funkcije ne bo lahko usklajevati s siceršnjimi obveznostmi. Kot podpredsednik vlade je sicer zadolžen za področje komunikacije.