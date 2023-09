Kakšne napake lahko del volivcev sredine potisnejo na desno?

V nadaljevanju preberite:

Več evropskih medijev je te dni pisalo o krepitvi desnice v evropskem političnem prostoru. Bloomberg je tako analiziral, da v »ranljivi Evropi spet napreduje skrajna desnica ter da so nekdanje obrobne populistične in skrajno desne stranke zdaj med prvimi tremi najbolj priljubljenimi političnimi skupinami v skoraj polovici 27-članske EU«. The Economist pa je objavil članek, v katerem že v naslovu poudarja krepitev desnice v vsej Evropi. Kaj se obeta v Sloveniji? Migrantski val 2.0 bo najverjetneje vplival tudi na rezultat evropskih volitev in prav tako na spremembe v javnem mnenju pri nas. Migrantski valovi so blagoslov za desnico, ocenjujejo sogovorniki.