Golob odpira tiho diplomacijo z Moskvo, Levica za ukinitev pomoči Ukrajini

Vlada je s koncem oktobra odpoklicala slovensko veleposlanico v Rusiji Darjo Bavdaž Kuret. Konec lanskega leta je ruski predsednik Vladimir Putin v pogovoru z njo ocenil, da je dvostranski dialog med Moskvo in Ljubljano zastal, in zagotovil, da ga je Rusija pripravljena obnoviti, če bo slovenska stran to želela. Po naših informacijah iz diplomatskih virov je predsednik vlade Robert Golob po kanalih tihe diplomacije, potem ko so bili znova odprti v času slovenskih pogovorov z Moskvo glede izmenjave ruskih vohunov, tja poslal sporočilo, da si Slovenija ne predstavlja, da bi mirovna pogajanja za dokončanje vojne v Ukrajini potekala brez Rusije.