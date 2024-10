Zelenski naj bi v Ramsteinu predstavil »načrt za zmago«

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes napovedal, da se bo naslednji teden udeležil zasedanja kontaktne skupine za Ukrajino v Ramsteinu v Nemčiji, ter sporočil, da bo predstavil »načrt za zmago« oziroma jasne in konkretne korake za pravičen konec vojne.

»Pripravljamo se na 25. srečanje v Ramsteinu 12. oktobra, ki bo prvič potekalo na ravni voditeljev. Predstavili bomo načrt za zmago - jasne in konkretne ukrepe za pravičen konec vojne,« je zapisal na družbenem omrežju X in dodal, da rusko agresijo lahko ustavi »odločnost partnerjev in krepitev Ukrajine«.

Do srečanja, ki se ga bo med drugim udeležil predsednik ZDA Joe Biden, prihaja v ključnem času za Ukrajino pred novembrskimi predsedniškimi volitvami v ZDA. V primeru zmage Donalda Trumpa bi bila lahko pod vprašajem nadaljnja ameriška podpora, ki je za Kijev ključnega pomena. Potekalo bo tudi v času, ko se krepijo pozivi, naj Kijev pristane na pogajanja z Rusijo, kar Zelenski zavrača.

Zelenski poskuša že več mesecev prepričati zahodne zaveznice, naj Kijevu odobrijo uporabo orožja dolgega dosega tudi za napade na cilje v Rusiji. Več držav, vključno z ZDA, to zavrača, ker se bojijo zaostrovanja odnosov z Rusijo.

Zelenski ni razkril podrobnosti načrta, ki ga je septembra med obiskom v Washingtonu predstavil Bidnu. Tiskovni predstavnik State Departmenta pa je dejal, da načrt vsebuje »številne produktivne korake« za sodelovanje ZDA z Ukrajino.