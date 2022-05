Kandidat za ministra za kohezijo in regionalni razvoj je Aleksander Jevšek

Kandidat za vodenje ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, ki v prihajajoči vladni koaliciji sodi v kvoto SD, je Aleksander Jevšek. Postopki v stranki sicer še tečejo in zadnjo besedo o kandidatih bo imelo v soboto predsedstvo SD.

Je pa Jevšek povedal, da bi bil kot velik zagovornik decentralizacije Slovenije naklonjen ideji, da bi bil sedež ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj v Mariboru. Podprl bi tudi predloge, po katerih bi še katero drugo ministrstvo preselili iz prestolnice, a je to po njegovih besedah odločitev nastajajoče vlade in njenega bodočega predsednika Roberta Goloba.

Jevšek je bil sicer v svoji karieri dolga leta na vodilnih položajih v policiji, med drugim je bil direktor Policijskih uprav Murska Sobota in Ljubljana, leta 2007 pa je postal direktor kriminalistične policije. Na lokalnih volitvah 2014 je bil kot član SD prvič izvoljen za župana Murske Sobote, kar je tudi danes.

Če bo Jevšek v DZ potrjen za ministra, mu bo potekel županski mandat, vodenje soboške občine pa bo prevzel podžupan Zoran Hoblaj. Nadomestne volitve namreč niso potrebne, ker bo med njegovim imenovanjem v vlado in rednimi lokalnimi volitvami preteklo manj kot pol leta.

Na seznamu ministrov manjkajo tako še tri imena – v največji stranki bodoče koalicije, Gibanju Svoboda, tako niso razkrili še imena kandidatke za kmetijsko ministrico, v Levici pa ne imen kandidatov za vodenje ministrstev za kulturo in delo, družino, socialne zadeve ter enake možnosti. Vsa tri imena naj bi bila znana v prihodnjih dneh.

Nova vlada bo imela 19 ministrstev in 20 ministrov, saj bo Matej Arčon iz Gibanja Svoboda kot minister brez listnice vodil vladni urad za Slovence v zamejstvu in po svetu.