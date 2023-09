Kar je dobro za srce, je dobro tudi za možgane

V nadaljevanju preberite:

Priporočilo ADI in Evropske Alzheimer organizacije je, da osebe z demenco čim dlje ostanejo v domačem okolju, saj to predstavlja najbolj humano in ekonomično rešitev za družino kot tudi državo. Treba pa je opozoriti, da svojci ne morejo dolgo nositi tega bremena brez sistemsko urejene podpore države, zato je nujno izvajati zakon o dolgotrajni oskrbi. Opozoriti moramo, da oskrbo na domu lahko izvajajo osebe, ki imajo ustrezno izobrazbo, ki so empatične in potrpežljive, obiski pa bi morali biti dolgi vsaj dve do tri ure. Po podatkih ADI za eno osebo z demenco skrbijo vsaj trije ljudje. Bolezen traja dolgo, je tudi izredno draga in je veliko finančno breme tako za družine kot za državo. Zato je izjemno pomembno, da vsaka država razvije celovito strategijo za demenco in zagotovi ustrezna sredstva za izboljšanje tega področja. Za bivanje v domovih za starejše se svojci pogosto odločijo, ko bolezen že toliko napreduje, da ne zmorejo več zagotavljati potrebne oskrbe doma, in ko dobijo prosto mesto na oddelku za demenco. Tovrstnih oddelkov pri nas primanjkuje, opazen pa je napredek, saj imajo v marsikaterem domu gospodinjske skupnosti s strukturiranimi dnevnimi dejavnostmi, katerih cilj sta čim boljša kakovost življenja oseb z demenco in okolje, v katerem umirjeno preživljajo dneve.

Pri Spominčici ocenjujejo, da živi doma 90 odstotkov oseb z demenco. Presenetljivo je tudi dejstvo, da ima v Sloveniji in drugod po svetu le vsak četrti oboleli za demenco postavljeno diagnozo, kar pa povečuje težave svojcev, ki ob tej bolezni plačujejo najvišjo ceno. Osebe z demenco hitro postanejo nesamostojne, zmedene, včasih celo agresivne. Niso več sposobne skrbeti same zase, kar pomeni, da jih ne moremo pustiti same niti za kratek čas. To dejstvo pomembno prispeva k izjemni psihološki in fizični obremenitvi svojcev, ki pogosto izgubljajo nočni spanec in imajo občutek, da dan ne traja zgolj 24 ur. Postanejo izčrpani, pogosto še sami zbolijo, kar vodi v paradoks, saj imamo namesto enega bolnika, vsaj dva, ki potrebujeta oskrbo in podporo.