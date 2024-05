Kateri kandidati za evropske poslance so za več Evrope in kateri za manj

Kandidate vseh list za evropski parlament, ki so se udeležili Delovih soočenj, smo vprašali tudi, ali so za prenašanje še več pristojnosti iz držav članic na Bruselj.

Razmerje med državami članicami in Evropske unije je sicer urejeno prek načela prenesenih pristojnosti, tako da ima ta samo tiste pristojnosti, ki so jih nanjo prenesle države članice. A krize so po mnenju več kandidatov – ne pa vseh – pokazale, da bi sodelovanje na nekaterih področjih morali še poglobiti – obrambe, zdravja, sociale ...