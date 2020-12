Kljub pozabi se četrta razvojna os mozaično sestavlja

V projektu gradnje dvopasovne državne ceste med Gorenjo vasjo v Poljanski dolini in Cerknim, na pogosto zapostavljeni četrti razvojni osi med Gorenjsko in severno Primorsko, sta prevzeli pobudo obe občini. Pred slabim desetletjem izbrana varianta po dolini Kopačnice je pokopana, zdaj se zdi najbolj verjetna rešitev s posodobitvijo obstoječe trase Trebija–Sovodenj in predorom pod kolesarskim maratoncem s Franje znanim Kladjem proti Cerknemu, ki je izvedljiva in cenejša.