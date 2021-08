Ko se sme kljub rdeči zaviti na desno

Ob prazni cesti je moč kljub rdečemu semaforju ob novem znaku zaviti desno. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Na spremenjeno signalizacijo bodo kakšen mesec opozarjali dodatni prometni znaki. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Po namestitvi prvega novega prometnega znaka v križišču Celovške ceste in Kolesarske poti na severnem robu Ljubljane v Guncljah, sta, državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo inz agencije za varnost v prometu poudarjala, da zelena puščica na črni podlagi, ki dopušča v primeru praznega prostora zavijanje v desno kljub rdeči luči na semaforju, prinaša večjo pretočnost in manj izpustov, a tudi večjo odgovornost voznikov.Prvi znak je bil postavljen na državni cesti (v križišču z lokalno), ostale bodo postopoma po ustreznih strokovnih preverjanjih (elaboratih) postavili koncesionarji infrastrukturne direkcije na državne ceste, koncesionarji lokalnih skupnosti pa na občinske. Znake bodo po Miheličevih besedah postavili le na preglednih križiščih, naslednje že jutri, predvidoma v Novem mestu in Metliki, mariborska mestna občina pa je tudi že naročila nekaj deset znakov. Novi znaki so le ena od zakonskih novosti, poudarja državni sekretar, cilj prav vseh pa so varnost in pretočnost.Jože Hribar je ob tem posebej opozoril na večjo odgovornost voznikov, ki jih bodo v agenciji na novosti opozarjali s kratkimi filmi, pisnimi pojasnili in zloženkami, z novostmi je seveda že seznanjena strokovna javnost vključno z avtošolami. V križiščih je nov znak seveda podrejen semaforju, vožnja v rdečo je dopuščena le ob varnem zavijanju v desno; v primeru nezgode je zanjo v vsakem primeru odgovoren voznik, ki je zapeljal skozi rdeč semafor.Semafor je nadrejen puščiciČe je v križišču skupen pas za vožnjo naravnost in za zavijanje v desno - ali celo za vse smeri - potem bo v primeru, da prvi za semaforjem ne bo zavil desno, pač treba počakati na zeleno luč. Na križišču Celovške ceste in Kolesarske poti sta na slednji dva pasova. Tam bi se dalo spremeniti tudi talne oznake, tako da bi bil desni pas namenjen le zavijanju na desno proti središču Ljubljane, levi pa vožnji v levo proti Medvodam in naravnost v poslovno cono Vižmarje. Strokovno utemeljena sprememba talne signalizacije bi bila v takih primerih verjetno možna.Na spremembo signalizacije in režima vožnje bodo kakšen mesec po namestitvi zelenih puščic vsaj v začetnem obdobju opozarjali dodatni prometni znaki. Bojazen, da bi imeli posebej starejši vozniki težave z razumevanjem novega prometnega znaka pa je morda odveč; taki znaki niso svetovna novost, nenazadnje je imela na semaforiziranih križiščih nekoč povsem enako funkcijo rumena/oranžna utripajoča puščica. Razlika je morda le ta, da sedanja zelena puščica ne troši energije.Prva zelena puščica je nameščena v križišču, pogosto imenovanem Metalka, po trgovski družbi, ki je imela tam svoja skladišča. (Mestni prostorski akti tam dopuščajo tudi krožišče.) Prav tam naj bi Celovško cesto nekoč (po že desetletja starih načrtih) tudi razširili v štiripasovnico - če že ne do Medvod, pa vsaj do sedaj preveč odročnega novega P+R Stanežiče. Država menda vendarle odkupuje zemljišča. Kar pa je na sončni strani Alp lahko precej dolgotrajen postopek: dokaz je pravzaprav le kakšen kilometer južneje po Celovški, kjer iz (razkošnega) avtocestnega predora Šentvid prav zaradi lastniških peripetij še vedno ni zgrajen poln priključek z izvozom desno, na Celovško in proti mestu. (In posledično takisto iz mesta v predor.)