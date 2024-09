Koalicija danes o prioritetah, o kadrih prihodnji teden

Na vrhu je koalicija v širši sestavi pretresla doslej izvedeno in se pogovorila o tem, kaj jih čaka do konca leta ter mandata. Sogovorniki so ocenili, da so zadeve dobro zastavljene, da pa jih je treba izvesti še do konca. Prioritete: seveda v prvi vrsti spremembe na področju zdravstva, za katere je predsednik vlade Robert Golob navedel, da se izvajajo kontinuirano, pa tudi gradnja stanovanj, pa pravičen zeleni prehod in delovanje na področju okrevanja in odpornosti, investicije v znanost ter plačna reforma in davčne spremembe ... Temu naj bi sledili tudi proračunski dokumenti za prihodnji dve leti, ki jih bodo potrjevali v prihodnjih tednih.

Okoli teh ciljev naj bi bili v koaliciji enotni, a tudi, da vsega iz koalicijske pogodbe ne bodo mogli uresničiti. Golob že večkrat navedel, da so cilji zastavljeni za dva mandata in to naj bi bilo danes mogoče slišati tudi na vrhu. »Vsak minister mora na svojem področju spremljati situacijo in primerno odreagirati,« je navedel prvak SD Matjaž Han. Da more imeti koalicija v mislih dobrobit človeka, predvsem pa se ne sme ustrašiti sprememb, pa je navedla koordinatorica Levice Asta Vrečko in kot primer, kjer se jih že ni, navedla preoblikovanje dodatnega dopolnilnega zavarovanja in to, da bo izhodiščna plača enaka minimalni.

A implementacije davka na premoženje, ki ga še posebej izpostavljajo v Levici, v tem mandatu še ne bo, je dejal premier Golob in navedel, da bodo izhodišča sicer pripravili še letos, načrt je, da se ga v tem mandatu tudi potrdi, veljati pa bo predvidoma začela leta 2027.

Po oceni vodje poslanske skupine Gibanje Svoboda Borut Sajovic pred začetkom današnjega koalicijskega vrha so doslej uresničili četrtino koalicijske pogodbe. Prikimala in navedla, da bo treba zavihati rokave, pa sta tudi vodja poslanske skupine SD Jani Prednik in vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec.

O kadrovskih zadevah niso govorili, je bilo med tistimi nekaj razpravami, ki so se odvile, mogoče slišati, da bi bilo morda treba tudi prevetriti ekipo. Ta vprašanja naj bi bili na vrsti prihodnji teden, previdoma v torek, Golob pa tudi na novinarski konferenci po koncu ni želel odgovarjati na vprašanje, ali ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh, ki jo čaka vnovična interpelacija, še uživa njegovo podporo ter ali je že našel novega obrambnega ministra.

Funkcijo po odhodu Marjana Šarca v Bruselj opravlja sam predsednik vlade Robert Golob, a na tem položaju lahko ostane zgolj do 16. oktobra.

Naši sogovorniki so prejšnji teden zatrjevali, da bodo o kandidatu za obrambnega ministra najprej razpravljali na vrhu stranke Gibanje Svoboda, ki je bil včeraj, a te točke vsaj uradno ni bilo na dnevnem redu. Vsaj nekaterim članom stranke pa je bilo po neuradnih informacijah povedano, da se »moški kandidat še ni odločil«, ali bo sprejel ponujeno funkcijo, plan B pa da je predsednica sveta stranke in poslanka Nataša Avšič Bogovič.

Kot ta »moški kandidat« pa se v krogih Gibanja Svoboda omenja prav Sajovic, vodja njihove poslanske skupine, ki pa se na naše klice ni odzval.