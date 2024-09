Kdo bo novi obrambni minister – kandidat ali kandidatka?

Koalicija bi skladno s pričakovanji danes na vrhu lahko razpravljala tudi o kandidatu za ministra za obrambo. Funkcijo po odhodu Marjana Šarca v Bruselj opravlja sam predsednik vlade Robert Golob, a na tem položaju lahko ostane zgolj do 16. oktobra.

Naši sogovorniki so prejšnji teden zatrjevali, da bodo o kandidatu za obrambnega ministra najprej razpravljali na vrhu stranke Gibanje Svoboda, ki je bil včeraj, a te točke vsaj uradno ni bilo na dnevnem redu. Vsaj nekaterim članom stranke pa je bilo po neuradnih informacijah povedano, da se »moški kandidat še ni odločil«, ali bo sprejel ponujeno funkcijo, plan B pa da je predsednica sveta stranke in poslanka Nataša Avšič Bogovič.

Kot ta »moški kandidat« pa se v krogih Gibanja Svoboda omenja Borut Sajovic, vodja njihove poslanske skupine, ki pa se na naše klice ni odzval. Tudi drugi člani poslanske skupine pomenljivo molčijo. Ali bo funkcijo sprejel, torej še ni znano, a ocene so, da bi lahko to tudi negativno vplivalo na poslansko skupino. V veliki meri je bil namreč prav on zaslužen, da je heterogeno poslansko skupino obdržal enotno.

Pričakovati je, da bo na obrambnem ministrstvu ostal tudi sedanji državni sekretar Damir Črnčec. Slednji sicer ne uživa podpore v delu stranke Gibanje Svoboda, a Sajovica ni med tistimi najbolj kritičnimi do Črnčeca. Kot nam je dejal pred časom, so ene njegove zgodbe preteklost, drugo pa je »konkretno delo na ministrstvu v zadnjih dveh letih, na katero velikih javnih kritik ni bilo«.

Sogovorniki iz Gibanja Svoboda neuradno povedo, da po zagotovilih predsednika vlade Črnčec zagotovo ne bo minister, to kadrovanje pa naj bi pokazalo, kakšno moč še ima Vesna Vuković, nekdanja generalna sekretarka Gibanja Svoboda.

V zadnjih tednih je bilo sicer v obtok vrženih že več imen možnih kandidatov – nekateri so si funkcije želeli, a povabila na pogovor z Golobom niso dobili, spet drugi pa sploh nikoli niso bili v igri.

Koalicija o možnih imenih za zdaj še ni obveščena.