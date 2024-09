Javnost vidi delo vlade povsem drugače, kot Golobovi

V nadaljevanju preberite:

Na motivacijski koalicijski vrh se vladne stranke danes odpravljajo z naslednjimi javnomnenjskimi številkami: delo vlade pozitivno ocenjuje le 18 odstotkov vprašanih, 45 odstotkov pa negativno. Pred letom dni je bilo zaupanje v vlado večje.

Javnost večinoma dvomi, da bo napovedane reforme koalicija izpeljala. Vprašani najbolj dvomijo, da ji bo uspela reforma zdravstva, ki se zdi sicer najbolj nujna, hkrati pa skoraj tri četrtine vprašanih meni, da reforme ne bo.

Ali javnost meni, da bo vladi do konca mandata ob zdravstveni uspelo izpeljati še davčno, pokojninsko in plačno reformo? Pričakovanja niso spodbudna, pri vseh z najmanj 62 odstotki prevladujejo odgovori, da verjetno ne in gotovo ne. Nosilka za usklajevanje najzahtevnejših reform je Gibanje Svoboda. Člani sveta stranke so se včeraj pogovarjali tudi o tem, v kakšni kondiciji je stranka, ki jo po anketah trenutno podpira okoli 15 odstotkov vprašanih in je od volitev izgubila dobršen del volivk in volivcev. Ocenili so, da so uspešni ter da so postorili že veliko.