Koliko znajo slovenski študenti? To je težko reči

Večina letošnjega študijskega leta, po ugotovitvah Univerze v Ljubljani (UL) gre za kar 68 odstotkov časa, ko se je izvajal študijski proces, so bile univerze zaprte. Kljub temu nekateri profesorji ugotavljajo, da je znanje študentov marsikje boljše. Večina pa vendarle opozarja, da je pravzaprav težko oceniti, koliko je znanja, saj je ocenjevanje potekalo na drugačen način. Hkrati pa študijski proces niso le izpiti in ocene. Ta drugi, prav tako pomemben del študija, je umanjkal. Prav tako ne smemo zanemariti precej slabe psihosocialne slike, kar so opozorile tudi raziskave.