Komunikacijska vertikala SDS z lažnimi profili

Z zatonom vloge in pomena klasičnih medijev socialno omrežje twitter vse bolj prevzema vlogo in funkcijo javne sfere, kjer se odvijajo politične razprave, boji in propaganda. V Sloveniji je uporabe twitterja v politične namene, kjer zaradi narave slabo reguliranega socialnega omrežja prevladuje negativizem, daleč najbolj vešča in s tem najbolj uspešna stranka SDS.