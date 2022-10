Konoplja se vrača, ker pomaga v krizi

V nadaljevanju preberite:

Prohibicijo konoplje, ki je kulturna rastlina že najmanj dvanajst tisoč let, so podpirale mogočne panoge, kažejo različni podatki, od papirne do naftne industrije, v zadnjem času pa predvsem farmacevtska panoga, ki je dosegla tudi to, da zdravniki med izobraževanjem ne izvedo nič o endokanabinoidnem sistemu, ki ga ima človek. Vse več držav zdaj ugotavlja, da bi s široko uporabo konoplje lahko ublažili posledice sedanje gospodarske krize.

Konopljo so že pred tisočletji uporabljali za izdelavo tekstila, utrjevanje lončenih izdelkov, izdelavo vrvi, papirja in tudi v duhovne namene. Nad to rabo so bedele boginje, semena konoplje pa so polnila grobove pomembnih in manj pomembnih ljudi. Z rožicami okrašeni protivojni protestniki v ZDA so nekatere prepričali, da je kanabis zlo, ki Afroameričane sili, da posiljujejo belke, zato je bilo treba kanabis prepovedati.