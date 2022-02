Konvoj svobode proti ukrepom za zajezitev epidemije

Nasprotniki ukrepov proti epidemiji so danes organizirali Slovenski konvoj svobode. Protest so v dopoldanskih urah začeli na različnih koncih države in krenili proti prestolnici. Na območju Ljubljane je bilo ob približno 13. uri opaženih nekaj deset vozil, večinoma osebnih, promet pa ni bil huje oviran, so za STA dejali ljubljanski policisti.

V Mariboru se je po poročanju Multimedijskega centra (MMC) Radiotelevizije Slovenija zbralo deset avtomobilov, ki so nato odpeljali proti Ljubljani. Protestniki medijem niso želeli dajati izjav, so zapisali v MMC.

Protestniki so imeli s seboj slovenske zastave in napise, s katerimi so se zavzemali za svobodo in za vnovični smeh otrok v šolah ter sporočali podporo, ki so jim jo dali tovornjakarji in kmetje iz Kanade. Protest so namreč organizirali kot konvoj po zgledu iz Kanade. Tam so tovornjakarji konec januarja protestirali predvsem proti obveznemu cepljenju za tiste voznike, ki prehajajo državno mejo.

Slovenska policija je v petek sporočila, da obstaja velika možnost za širjenje shoda na različne lokacije po Sloveniji, predvsem po cestnem križu. Do objave njihovega sporočila v petek ob približno 14. uri shod ni bil prijavljen, kot to določa zakon o javnih zbiranjih. Organizatorji protesta so na drugi strani na Facebooku navedli, da so protest prijavili.

Policisti so udeležence shoda pozvali, naj pravico do javnega izražanja stališč uveljavljajo mirno in naj upoštevajo navodila policistov.