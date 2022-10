Košarice osnovnih živil pri drugem popisu občutno cenejše

Drugi popis cen 15 osnovnih in petih sezonskih živil je pokazal, da so se košarice najcenejših živil pri vseh šestih trgovcih v Sloveniji bistveno pocenile glede na prvi popis. Najcenejšo košarico je tokrat ponujal Hofer, najdražjo Mercator.

V primerjavi s prvim popisom, ki je bil izveden 13. septembra, se je pri drugem popisu, izvedenem 27. septembra, cena košarice najcenejših živil znižala za 13,5 odstotka, posamezne cene živil pa za sedem. Pri 11 osnovnih živilih so se cene znižale, pri enem so ostale na enaki ravni, tri živila pa so se podražila, je rezultate povzela kmetijska ministrica Irena Šinko.

V Hoferju je bilo po podatkih Primerjalnika cen na portalu Naša super hrana za košarico treba odšteti 40,43 evra, v Lidlu 41,51 evra, v Sparu 43,41 evra, v Eurospinu 43,59 evra, v Tušu 43,66 evra in v Mercatorju 46,37 evra.

Tokrat najcenejši Hofer, najdražji Mercator

Razlika v ceni najcenejše in najdražje košarice je znašala slabih šest evrov, pri prvem popisu pa skoraj 11, pri čemer je najcenejšo košarico imel Eurospin (47,38 evra), najdražjo pa Tuš (58,23 evra).

Nekatera živila, ki so bila pri prvem popisu po akcijskih cenah – svinjsko meso, testenine, sir in krompir –, so se v drugem popisu znašla med rednimi cenami, kar pomeni, da so se pocenila.

Po kritikah trgovcev, da so se pri prvem popisu zgodile napake, so se trgovci in Trgovinska zbornica Slovenije na sestanku s kmetijsko ministrico prejšnji teden dogovorili, da bodo trgovci pri naslednjih popisih sodelovali, kar se je tudi zgodilo.

Šinkova: Prisotnost trgovcev ne bo vplivala na popis

Kot je na predstavitvi rezultatov drugega popisa pojasnila Šinkova, so trgovci na sestanku problematizirali predvsem to, da ni bilo pravilnega razumevanja, kateri artikli spadajo v posamezno skupino živil. Na sestanku so kategorije skupin izdelkov podrobneje opredelili, s čimer po besedah Šinkove v prihodnje ne bo več težav.

Ministrica je zagotovila neodvisnost popisa kljub prisotnosti predstavnikov trgovcev. Popisovalec bo v trgovino še vedno prišel nenapovedano. Znan bo samo teden, v katerem se bo popis izvajal, ne pa tudi dan in lokacija. Trgovca oziroma zaposlenega v trgovini bo popisovalec poiskal v trenutku, ko bo prišel v izbrano trgovino.

Dosedanji rezultati popisov po besedah ministrice kažejo, da je »spremljanje cen košarice osnovnih živil učinkovit ukrep, na podlagi katerega potrošnike informiramo o primerjavi cen posameznih živil v posameznih trgovinah«.

Na kmetijskem ministrstvu so zadovoljni tudi z obiskanostjo Primerjalnika cen. V enem tednu ga je obiskalo 65.000 uporabnikov. O spremembah cen živil po objavi rezultatov jih obveščajo tudi kupci. Njihova sporočila bodo ministrstvo in popisovalci tudi v prihodnje upoštevali, je še povedala Šinkova.