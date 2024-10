Kršitev pravilnika ni manjkalo

V sredo so ljubljanski študenti volili predstavnike v študentski zbor Študentke organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU). Kršitve so se nadaljevale tudi na volilni dan. Po prvih neuradnih rezultatih je koalicija Modrih in Povezanih, ki že leta družno vodi ŠOU, izgubila na večini fakultet, na katerih se je pojavila opozicija, a kljub temu predvidoma ohranja udobno večino.

Kršitve volilnega pravilnika ŠOU so spremljale volitve na številnih fakultetah, kjer so koalicijo izzvale opozicijske liste. Na več fakultetah so koalicijske liste volivce poskušale prepričati z darili ali opozicijske kandidate očrniti s kampanjami blatenja. So pa volitve minile brez fizičnega nasilja, kar za ŠOU ni samoumevno.

Omejevanje dostopa

Čeprav je na dan volitev ŠOU objavil, da volitve potekajo na vseh fakultetah, to ne drži, saj so študenti s treh ustanov, med njimi tudi z Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO), lahko glasovali le v študentskem Kampusu. Ko so opozicijski kandidati z ALUO to na družbenih omrežjih označili za načrtno omejevanje volilne udeležbe, so s ŠOU odgovorili, da je volišče premaknjeno, ker se vodstvo ALUO ni strinjalo z izvedbo volitev na akademiji. Dekan ALUO Alen Ožbolt je za Delo zatrdil, da gre za dezinformacijo in odločitev ŠOU, da volilne skrinjice premakne z akademije, označil za omejevanje dostopa do volitev.

Z dostopom do oddaljenega volišča so imeli težave zgolj volivci opozicije, saj je, glede na sporočila, ki so pricurljala v javnost, kandidatka koalicije Vita Puc kolegom sporočila, da bodo tistim, ki so že odločeni, da bodo »volili za nas«, zagotovili prevoz do volišča in nazaj, za oddan glas jim je obljubila tudi darilo v obliki platnene vrečke in skicirke. Na naše vprašanje, kdo krije stroške prevoza s kombijem, in glede spornih obljub obdarovanj volivcev z liste niso odgovorili.

Kljub darilcem, blatenju protikandidatov in celo agitaciji volilnega inšpektorja za koalicijsko listo, so opozicijski kandidati po prvih neuradnih rezultatih zmagali na večini ustanov, na katerih so kandidirali. Ker številni kandidati skrivajo pripadnost poslanskim skupinam, je težko z gotovostjo vedeti, kakšna bo sestava novega študentskega zbora, po neuradnih rezultatih volitev pa urednica univerzitetne redakcije Radia Študent Nika Gradišek ocenjuje, da bodo Modri in Povezani dobili dobri dve tretjini poslanskih sedežev, opozicija pa slabo tretjino.