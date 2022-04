V zadnjih dveh letih na slovenskih cestah umrlo sedem motoristov

Policija pred lepšim vremenom in povečanem številu motoristov na cestah opozarja na previdnost pred morebitnimi prometnimi nesrečami. Kot so sporočili s kranjske policijske uprave, so zadnjo hujšo nesrečo motorista gorenjski policisti obravnavali sredi meseca aprila, ko je motorist na cesti Ljubelj – Tržič zapeljal s ceste in se zelo hudo poškodoval. Helikopter Slovenske vojske ga je odpeljal v zdravstveno ustanovo.

Letos so policisti na Gorenjskem sicer obravnavali štiri prometne nesreče z udeležbo motoristov, lani pa osem. Letos so bili poškodovani trije motoristi, lani štirje, še eden pa je lani po trčenju v divjad umrl.

V letu 2020 je bilo nesreč motoristov preko celega leta 46, lani 48. Kot pišejo kranjski policisti, so bile posledice hude. V obeh letih je skupaj umrlo sedem motoristov, 16 se jih je hudo, 39 pa lažje poškodovalo.

Zato policija opozarja na veliko previdnost in zbranost, upoštevanje prometnih pravil ter ustrezno pripravo na motoristično sezono. Na motorjih in pri vožnji z njimi je pomembna vsaka podrobnost, saj lahko ima že majhna nepozornost hude posledice. Policija na pazljivost opozarja tudi ostale voznike, ki motoristov ne smejo spregledati.