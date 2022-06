Le še tri imenovanja v rokah Boruta Pahorja

Če bodo koalicijski poslanci v petek skladno s svojo napovedjo za predsednico računskega sodišča res potrdili Jano Ahčin in za viceguvernerja Banke Slovenije Milana M. Cvikla, potem predsednika republike Boruta Pahorja do konca mandata čakajo le še tri imenovanja. A glede na bližino parlamentarnih počitnic je pričakovati, da se bodo posvetovanja z vodji poslanskih skupin začela šele jeseni.

Koalicijski poslanci se po naših informacijah namreč še niso začeli usklajevati niti glede podpore kandidatom, prijavljenim na razpis za sodnika na sodišča EU, ki se ponavlja. Dosedanji sodnik Marko Ilešič, ki je na tem položaju že vse od vstopa Slovenije v EU leta 2004, ob nasprotovanju Janševe koalicije na prejšnjem glasovanju namreč ni dobil zadostne podpore v parlamentu. A Ilešič se je na razpis prijavil znova in poleg nekdanjega sodnika splošnega sodišča EU Mira Preka spet dobil tudi podporo članov sodnega sveta. Ti so sicer tudi Jureta Vidmarja, Ano Stanič, Senka Pličaniča in Saša Severja ocenili kot primerne kandidate.

Kot pretekle vlade – le Janševa je mimo postopkov dala prednost le Anžetu Erbežniku in Verici Trstenjak – je Golobova do zdaj sprejela le mnenje, da vsi zgoraj našteti izpolnjujejo formalne pogoje za opravljanje funkcije. Kdo od njih pa bo torej deležen njihove podpore v parlamentu, še ni mogoče napovedati. A zaradi trdne večine, ki jo imajo poslanci koalicije Gibanja Svoboda, SD in Levice, je pričakovati, da prihodnja imenovanja ne bi smela biti večja težava, če se bodo glede imenovanj lahko uskladili sami.

Že na oktobrski oziroma nato na novembrski seji državnega zbora bi tako lahko odločali ne samo o kandidatu za sodnika sodišča EU, ampak tudi o predlogu za naslednika viceguvernerke Irene Vodopivec Jean in ustavnega sodnika Marijana Pavčnika, ki sta prosila za razrešitev zaradi osebnih razlogov.

Prijave za novega ustavnega sodnika v uradu predsednika republike pričakujejo do 9. septembra. Takoj po tem pa je pričakovati posvetovanja z vodji poslanskih skupin – obstaja možnost, da bi potekala hkrati s posvetovanji o kandidatu za sodnika sodišča EU –, saj je Pahor napovedal, da bo postopke vodil tako, da bo državni zbor njegovega naslednika lahko imenoval še pred koncem leta.

Na ustavnem sodišču je naslednje imenovanje nato predvideno šele čez tri leta, ko bo potekel mandat Marku Šorliju in Špelci Mežnar in ko bo že povsem jasno, ali bo tudi Pahorjev naslednik pri predlogih za imenovanja bolj ali manj le sledil volji vsakokratne koalicije. To je storil tudi pri izbiri Ahčinove in Cvikla, ki se bosta javnosti predstavila danes, pričakovati pa je tudi, da bo tako ravnal tudi pri svojih zadnjih treh imenovanjih.

Prvi preizkus za Pahorjevega naslednika oziroma naslednico, ki ga bomo volili predvidoma oktobra, bo sicer spet predlog imenovanja viceguvernerja, saj bo mandat 28. februarja prihodnje leto potekel še Jožefu Bradešku. Nato pa bosta sledila izbora člana stalnega arbitražnega sodišča v Haagu in štirih članov državnotožilskega sveta.