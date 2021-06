Ljubljana bolj suverena v odnosih do Zagreba

V nadaljevanju preberite:

Na tokratnem diplomatskem posvetu je bilo v primerjavi s prejšnjimi nerešeno vprašanje implementacije arbitražne razsodbe o poteku meje med Slovenijo in Hrvaško umaknjeno popolnoma v ozadje. Tako vprašanju meje s Hrvaško kot tudi hrvaškega članstva v schengenu in evrski skupini so se v velikem loku izognili vsi glavni govorci na 25. posvetu slovenske diplomacije, zunanji minister Anže Logar, predsednik republike Borut Pahor in tudi predsednik vlade Janez Janša.