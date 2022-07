Ljubljanska porodnišnica bogatejša za najsodobnejše poporodne sobe

Bodočim mamicam so v ljubljanski porodnišnici odslej na voljo štiri nadstandardne poporodne sobe, ki so zasnovane po najnovejših smernicah zdravstvene nege in tako uvrščajo UKC Ljubljana med najsodobnejše bolnišnice v Evropi. Sobe so opremljene s posteljama za porodnico in novorojenčka, previjalno mizo, kavčem in kopalnico. Glavna prednost prenovljenih sob je, da je porodnica v njih sama in ima posledično več zasebnosti, prav tako pa jo lahko ves čas spremlja tudi partner.

Na slavnostnem odprtju je Jože Golobič, generalni direktor UKC Ljubljana, poudaril vlogo in pomen največje bolnišnice v Sloveniji in se donatorjem zahvalil za pozornost pri modernizaciji Porodnišnice Ljubljana. »Klinični oddelek za perinatologijo je bogatejši za štiri poporodne sobe z najsodobnejšo opremo, ki bodo po zaslugi MK Group, Gorenjske banke in AIK banke porodnicam in njihovim partnerjem, predvsem pa novorojencem omogočila še boljše, bolj udobne začetke.«

»To so naše testne sobe, s katerimi bomo ugotovili, kaj je mogoče izboljšati,« pa je ob tej priložnosti dejal mag. Gorazd Kavšek, dr. med., predstojnik kliničnega oddelka za perinatologijo UKC Ljubljana. Ob tem je še dodal, da upa, da bodo v takšnem tempu nadaljevali in z denarjem, ki ga bodo dobili za nadstandardne sobe, omogočili ureditev novih takih sob.

FOTO: Gorenjska Banka

Skupna donacija del širše pobude

Kot so povedali predstavniki MK Group, Gorenjske banke in AIK banke, je donacija za obnovitvena dela v Porodnišnici Ljubljana del družbeno odgovorne iniciative Podpora družini z večletno tradicijo v celotni jadranski regiji. Skupna vrednost letošnjega regijskega projekta za povišanje rodnosti in podporo mladim družinam znaša 700.000 evrov. Donacijo je prejelo sedem porodnišnic, v katerih se skupno rodi približno 16.000 novorojenčkov.

»Donacije porodnišnicam so izkaz naše podpore mladim družinam v vseh državah, kjer delujemo. Verjamem, da imamo vsi v jadranski regiji isti cilj dviga rodnosti. Za dosežek tega je ključno prijazno in spodbudno okolje, ki ga ustvarjamo za mlade starše in njihove otroke – od razmer, v katerih se rojeva življenje, do izboljšanja življenjskih in delovnih razmer vsake družine,« je ob odprtju novih poporodnih sob povedal Mihailo Janković, predsednik uprave MK Group, in se ob tem vodstvu in strokovnim službam UKC Ljubljana zahvalil za hitro izvedbo prenove.

FOTO: Gorenjska Banka

Dober začetek za vse

Ob tej priložnosti je vsem bodočim staršem čestital tudi Mario Henjak, predsednik uprave Gorenjske banke. »Vsi si zaslužijo dober začetek – to je prepričanje, ki mu sledimo tako v Gorenjski banki kot tudi v AIK banki, zaradi česar je naša bančna skupina pravi partner pri vseh življenjskih odločitvah. Želimo prispevati k dvigu kakovosti življenj, še posebej ko gre za naše najmlajše. Zato smo se odločili za donacijo, ki bo povišala kakovost zdravstvenih storitev v Porodnišnici Ljubljana, v kateri se rodi več kot tretjina dojenčkov v Sloveniji,« je sklenil Henjak.

FOTO: Gorenjska Banka

Jelena Galić, predsednica uprave AIK Banke in predsednica nadzornega sveta Gorenjske banke, je ob donaciji izrazila zadovoljstvo, da regionalna pobuda Podpora družini poteka v celotni regiji, kjer MK Group in AIK bančna skupina zaposlujeta več kot 6000 ljudi. Za podporo mladim družinam je bilo letos namenjenih že več kot 700.000 evrov, pobuda Podpora družini ima že petletno tradicijo, Gorenjska banka pa se ji je pridružila pred tremi leti.

Majhna naložba za lep začetek

Ker so nove sobe nadstandardne, je za njihovo uporabo potrebno doplačilo: cena sobe na noč bo okoli 87 evrov za porodnico, če jo bo spremljal partner, pa 117 evrov. Vsekakor majhna naložba za lep začetek življenja novorojenčka.

Naročnik oglasne vsebine je Gorenjska Banka