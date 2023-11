Ljudmila Novak na izhodnih vratih iz politike?

V nadaljevanju preberite:

Krščanski demokrati so med prvimi, ki so že končali postopek evidentiranja kandidatov za evropske volitve. Glede na informacije iz stranke se zna zgoditi, da bo svojo politično pot končala in se upokojila sedanja evropska poslanka Ljudmila Novak. Po neuradnih informacijah je Matej Tonin del internih strankinih krogov že seznanil, da Ljudmile Novak ne vidi kot nosilke liste za junijske volitve v evropski parlament. Po drugi strani pa je Novakova jasno povedala, da v tem primeru sploh ne bo kandidirala. Kaj pravijo na to uradno v NSi pred današnjim kongresom, na katerem bodo potrjevali programska izhodišča za nastop na evropskih volitvah?