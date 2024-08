Lobiranja za funkcijo varuha človekovih pravic se začenjajo

Galerija

Na Petra Svetino, ki mu je pred petimi leti uspelo prepričati ves politični spekter in si želi ponoviti mandat, leti veliko očitkov o neaktivnosti. Sogovorniki so kot primer večkrat izpostavili pomanjkanje njegovega odziva glede romske manjšine in dilem, ki so v teh dneh zapolnjevale naslovnice medijev. FOTO: Dejan Javornik