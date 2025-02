Logarjevi Demokrati bodo le dobili poslansko skupino

Po jutrišnjem kolegiju predsednice državnega zbora je pričakovati, da bo ustanovljena nova poslanska skupina Demokratov. Zakonodajno-pravna služba je namreč na pomisleke – tudi SDS – odgovorila, da poslovniških določb ne gre interpretirati tako ozko, da bi morali vsi člani nove poslanske skupine oziroma stranke izhajati iz iste prejšnje stranke.

»Takšne razlage ne potrjuje nobena od ustaljenih metod pravne razlage, s katerimi je treba preizkusiti jezikovni zapis norme (namenska, sistematična, logična razlaga). Poleg tega takšna razlaga ne bi bila ustavnoskladna. Povzročila bi očitno neenak položaj brez stvarnega in razumnega razloga in s tem neenakost pred zakonom, saj bi dopustila ustanovite poslanske skupine, ko bi del članstva zgolj ene politične stranke ustanovil novo politično stranko, ne bi pa dopustila možnosti, ko bi novo politično stranko in novo poslansko skupino ustanovila del članstva ene politicne stranke in del članstva druge politine stranke. To bi bil tudi poseg v svoboden poslanski mandat ter v načelo demokratičnosti in pluralizma,« je v pravnem mnenju zapisala vodja zakonodajno-pravne službe in potrdila, da so pogoji za ustanovitev poslanske skupine Demokratov izpolnjeni.

Trojica poslancev, ki jo bo vodil Anže Logar, bo tako dobila možnost strokovne pomoči in proporcionalnega članstva v parlamentarnih delovnih telesih. A zdaj bi se jim lahko zapletlo pri deljenju teh mest, saj morajo pri tem sodelovati vse poslanske skupine.

Znano pa je že, da si Logarjevi želijo sodelovati v obeh komisijah, kjer ima opozicija večino – to sta komisija za nadzor javnih financ ter komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Poslancev SDS v njej ni, saj so bili nezadovoljni, ker je vodstveni položaj v prvi dobila NSi.