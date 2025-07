Štiri edinstvene destinacije za počitnice: da, tudi navijali boste lahko!

Izbira lokacije za nov nepozaben dopust je pomembna odločitev. Če želite s svojo izbiro nekoliko izstopati, potem imamo za vas odličen izbor destinacij. Ker bo letošnje leto v znamenju evropskega prvenstva v košarki, ko bomo spet lahko glasno navijali za naše košarkarske šampione, smo se odločili, da vam predstavimo štiri gostiteljice letošnjega tekmovanja. Obiščete jih lahko že zdaj ali pa, zakaj pa ne, tudi v času prvenstva, ki bo od 27. avgusta do 14. septembra.

Skupinski del tekmovanja bo v štirih državah: v Limassolu na Cipru, v Tampereju na Finskem, Rigi v Latviji in Katovicah na Poljskem. Zaključni del turnirja bo v latvijski prestolnici Rigi, kjer bodo evropski prvaki okronani v Areni Riga. Zakaj torej ne bi letošnjega dopusta preživeli tam, kjer boste lahko poleg raziskovanja uživali tudi ob navijanju za slovensko košarkarsko reprezentanco?

Štiri prizorišča in štiri ideje za potepanje

Spoznajte letošnje gostiteljice evropskega prvenstva v košarki in njihove najbolj zanimive znamenitosti.

Ciper – Limassol: uživanje ob morju z zgodovinskim pridihom

FOTO: Depositphotos

Limassol, drugo največje mesto Cipra, ponuja popolno kombinacijo sproščenega obmorskega vzdušja, zgodovine in zabave. Mesto je znano po dolgih peščenih plažah, živahni marini in raznoliki sredozemski kulinariki. Sprehodite se po priljubljeni obalni promenadi, kjer nikoli ni dolgčas, oglejte si razkošno marino, v soboto pa obiščite tržnico, kjer boste našli lokalne sire, oljčna olja in ciprsko vino.

Med glavnimi znamenitostmi mesta so nedvomno tudi grad Kolossi, nekdanja križarska trdnjava, arheološki park Kourion, kjer je čudovito antično gledališče s pogledom na morje, in srednjeveški muzej v gradu Limassol, kjer se je po legendi Richard Levjesrčni poročil s svojo izvoljenko.

Za nekaj več adrenalina se lahko ohladite v vodnem parku Fasouri Watermania, največjem na Cipru, ki je odlična izbira za vso družino.

Finska – Tampere: urbana Finska sredi tisočerih jezer

FOTO: Depositphotos

Tampere je mesto med dvema jezeroma, obdano z naravo in številnimi znamenitostmi. Slovi kot prestolnica finskih savn, zato vsekakor svetujemo obisk savne Rajaportti, najstarejše javne savne na Finskem. Ljubitelji narave boste lahko raziskovali jezeri Pyhäjärvi in Näsijärvi, in sicer s kajakom ali peš po lepo urejenih poteh.

Med znamenitostmi izstopa opazovalni stolp Näsinneula, najvišji v severni Evropi, kjer se lahko okrepčate tudi v vrteči se restavraciji z razgledom na celotno mesto. V parku Särkänniemi boste našli zabaviščne atrakcije, akvarij, planetarij in galerijo sodobne umetnosti.

Ljubitelji kulture boste uživali v obisku muzeja muminov, likov, ki jih je zasnovala umetnica Tove Jansson, in muzeja Werstas, ki je posvečen delavski zgodovini in družbeni preobrazbi Finske.

Latvija – Riga: arhitekturna eleganca, utrip Baltika in živahno vzdušje

FOTO: Depositphotos

Riga vas bo prevzela z raznoliko arhitekturo, bogato kulturno sceno in prijetnim vzdušjem. Sprehodite se po ulici Alberta iela, znani po osupljivi arhitekturi art nouveauja, in obiščite cerkev sv. Petra, kjer se z razgledne ploščadi odpira panoramski pogled na staro mestno jedro.

Središče mesta je polno živahnih kavarn, galerij in lokalov, odlična postojanka pa je tudi centralna tržnica, ki velja za eno večjih v Evropi.

Ljubitelje umetnosti bo navdušil Latvijski narodni muzej umetnosti, v okolici mesta pa najdete tudi etnografski muzej na prostem, kjer boste spoznali tradicionalne latvijske domove in običaje. Riga ponuja tudi izvrstno kulinariko – od tradicionalnih jedi z ajdovo kašo in sledom do kreativne moderne kuhinje. V večernih urah pa utripajo jazz klubi, ulični festivali in koncerti v znameniti Latvijski narodni operi.

Poljska – Katovice: industrijska dediščina in kreativna sodobnost

FOTO: Depositphotos

Katovice, nekdanja rudarska prestolnica Šlezije, danes preseneča kot sodobno kulturno in kreativno središče. Najbolj prepoznavna znamenitost mesta je futuristična dvorana Spodek, prizorišče košarkarskih tekem in velikih koncertov.

Predlagamo obisk muzeja Šlezije, ki je v nekdanjem rudarskem kompleksu in združuje zgodovino, umetnost in sodobno arhitekturo. Sprehodite se tudi skozi Nikiszowiec, zgodovinsko rudarsko naselje z edinstveno urbanistično zasnovo, ali si privoščite oddih v Dolini treh ribnikov, zeleni oazi sredi mesta.

Katovice so znane tudi po živahnem festivalskem dogajanju. Tukaj potekajo mednarodni jazz festival, OFF Festival in številne umetniške razstave. V mestnem središču boste našli številne lokale z uličnimi jedmi, kraft pivnicami in kreativnimi kavarnami, ki bodo navdušile še tako zahtevnega obiskovalca.

Prav tukaj bo Slovenija odigrala uvodno tekmo proti domačim Poljakom. Jih bomo preglasili z večjo udeležbo na tribunah?

