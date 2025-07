Na štajerskem derbiju jo je skupila št. 1, odsotna bo več mesecev

Slovenski nogometni prvoligaš Celje, ki ga v četrtek čaka prva tekma 2. kroga kvalifikacij za evropsko ligo proti AEK iz Larnake, bo od dva do tri mesece moral igrati brez svojega prvega vratarja Simona Sluge, so sporočili iz kluba.

Kot so pojasnili v celjskem kolektivu, se je Sluga poškodoval na nedeljski tekmi v Ljudskem vrtu ob zmagi proti Mariboru z 2:1.

»Zmaga na štajerskem derbiju je žal terjala svoj davek – Simon Sluga bo z igrišč odsoten dva do tri mesece. V 88. minuti je naš vratar ob trku z nasprotnikom utrpel poškodbo roke, a vseeno stisnil zobe in ekipi pomagal do zmage,« so zapisali pri Celju.

Dvaintridesetletni Sluga je Celje okrepil pred to sezono, tako kot tudi 22-letni Žan Luk Leban, ki mu bo trener Albert Riera najverjetneje zdaj namenil vlogo prvega vratarja. Na vratarskem položaju imajo Celjani še 19-letnega Luko Kolarja.