NSi in SLS pred razmislekom o možnem prihodnjem sodelovanju

V ponedeljek popoldne se bosta sestala izvršilna odbora NSi in SLS. Na skupnem srečanju bodo predstavniki strank tipali možnosti sodelovanja pred prihodnjimi parlamentarnimi volitvami. S komentarji o pričakovanjih so v obeh strankah skopi, a njihova prizadevanja gredo zlasti v smeri preprečevanja drobljenja glasov desne sredine.

V NSi so že pred lanskimi evropskimi volitvami želeli staviti na povezovanje, a je predsednik stranke Matej Tonin dobil košarico od obeh želenih partnerjev – SLS in tedaj še poslanca SDS Anžeta Logarja, ki je že nakazoval samostojno politično pot. Pred novimi poskusi sodelovanja so v NSi navedli le, da želijo v ponedeljek »pretresati možnosti povezovanja, da se glasovi na desni sredini na prihodnjih volitvah ne bi drobili«.

Kot so zatrdili, formalno izoblikovanih izhodišč, ki bi jih predhodno potrdili njihovi organi stranke, nimajo. O kakšnih oblikah sodelovanja (morebitni predvolilni koaliciji, skupni kandidatni listi več strank ali kakšni drugi obliki povezovanja) bodo v ponedeljek govorili, niso pojasnili. Poudarjajo pa, da so se pripravljeni pogovarjati o različnih možnostih.

Prvak NSi Tonin na vprašanja STA o tem, kaj pričakuje od ponedeljkovega srečanja, ni odgovoril. V soboto pa je na ustanovnem kongresu stranke Fokus predsednika DS Marka Lotriča o konkurenci nastajajočih strank dejal, da so krščanski demokrati edinstveni v slovenskem političnem prostoru. Tako bolj kot konkurenco sam v novih strankah vidi komplementarnost. Ob tem pa je še dejal, da je nastopil čas, da se »konstruktivne sile povežejo za dobrobit Slovenije«.

Predsednik SLS Marko Balažic pa je ocenil, da bi bila ne zgolj za SLS, temveč tudi za celotno Slovenijo dobrodošla širša koalicija, ki bi državo vrnila na prave tirnice, kar pa je po njegovih besedah odgovornost strank s podobnimi pogledi. Glavni cilj stranke pa ostaja prestopiti parlamentarni prag na prihodnjih volitvah. V Balažičevem krogu tako razmišljajo, da je torej leto pred naslednjimi volitvami primeren čas za »tipanje, ali je možno kakšno sodelovanje« s katero od strank na prihodnjih volitvah. Kot je namreč slišati v stranki, si ne želijo scenarija izpred lanskih evropskih volitev.

Krščanski demokrati in SLS so se sicer v preteklosti že povezovali. Njihova združitev pa je leta 2000 prinesla tudi menjavo vlade. Vlada Andreja Bajuka je opravljala naloge približno pol leta, pri čemer je vmes združena stranka SLS+SKD razpadla, nastala je današnja Nova Slovenija.

Tako v NSi, ki v javnomnenjskih anketah v zadnjih mesecih bolj ali manj stagnira, kot tudi v SLS, ki so jo po neuspehu na lanskih evropskih volitvah pretresali notranji spori, pa se želijo v prihodnjih mesecih o sodelovanju pogovarjati tudi z omenjeno Lotričevo stranko in Demokrati Anžeta Logarja.

Slednji je v svojih uradnih izjavah doslej stavil na sodelovanje v politiki. »Mislim, da je v politiki dobro, da je konkurenca. Ustanavljanje strank kaže, da imajo ljudje dovolj statusa quo, črno-bele razlage resnic v svetu. Dobro je, da nastaja nova ponudba in se naredi preskok naprej, da politiki dokažemo, da lahko sodelujemo,« je dejal ob robu ustanovnega kongresa Lotričeve stranke.

Ob ustanovitvi Demokratov se je Logar zavzel za veliko programsko koalicijo v naslednjih vladnih mandatih. Obenem pa je tik pred ustanovitvijo stranke ocenil tudi, da proporcionalni volilni sistem, kot ga ima Slovenija, ne kliče po predvolilnem povezovanju, je pa vsaka politična stranka tako konkurenca kot tudi potencialni koalicijski partner.

Pred drobljenjem glasov pa je nedavno posvaril prvak SDS Janez Janša, ki je ob čestitki ob rojstvu stranke Fokus njenemu vodstvu zaželel uspeh, pa tudi »treznega premisleka«, če bi pred volitvami kazalo, da ni veliko možnosti za prestop parlamentarnega praga. V tem primeru bi po njegovem mnenju veljalo združevati moči, saj je »preveč na tehtnici«.