Logarjevi Demokrati po vzoru Zaresa ne pričakujejo težav

Tine Novak, donedavni poslanec Gibanja Svoboda, je včeraj v kabinet predsednice državnega zbora poslal še formalno obvestilo o izstopni izjavi. Skupaj z Anžetom Logarjem in Evo Irgl si zdaj obeta čimprejšnjo ustanovitev nove poslanske skupine Demokratov, četudi bi jim ob strogem dobesednem branju poslovniških določb nekdanji kolegi pri tem lahko tudi ponagajali.

Člani prihodnje poslanske skupine namreč prihajajo iz različnih strank, medtem ko poslovnik glede ustanavljanja novih poslanskih skupin pravi, da poslanci, ki so bili izvoljeni z istoimenskih list, lahko ustanovijo novo poslansko skupino, če se politična stranka razdeli na dve ali več novih političnih strank, če se iz dela članstva te stranke ustanovi nova politična stranka ali če razpade koalicija političnih strank, ki so vložile skupne istoimenske liste. »Želimo zgolj aktivno delovati v državnem zboru, zato ne pričakujem blokiranja,« pravi Logar, ki mu kot rezervni scenerij vedno ostaja tudi možnost nepovezane poslanske skupine. A ta torej ne bi nosila imena njihove nove stranke, vprašanje pa je tudi, ali bi sredstva za strokovno pomoč lahko namenili za izplačilo politični stranki.

Neuradno je sicer mogoče slišati, da predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki sprejme ugotovitveni sklep o novi poslanski skupini, nikakor ni naklonjena črkobralstvu in da težav s tem naj ne bi imeli. Širše jih je, na primer, bral že predsednik državnega zbora France Cukjati, ki je sedmerici poslancev, ki so najprej vsi odšli med nepovezane, dovolil, da so nato ustanovili poslansko skupino Zares.

V obeh nekdanjih strankah poslancev so bili pri opredeljevanju do nove poslanske skupine zadržani oziroma so celo odgovarjali, da to ni v njihovih rokah. Ocena je, da bi njihovo zaostrovanje koristilo le Logarju. Gotovo pa bo burnejše pri ponovnem razrezu mest v parlamentarnih delovnih telesih, ki bo sledilo ustanovitvi nove poslanske skupine. Vsaj za zdaj se v Gibanju Svoboda in SDS niso pripravljeni odpovedovati prav veliko svojim pozicijam.

Logarjevi pa napovedujejo, da si v tem dobrem letu do konca mandata želijo delati predvsem na področjih boja proti korupciji, varnosti ter debirokratizacije in digitalizacije. V fokusu pa pričakujejo, da bo še zdravstvo.