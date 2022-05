Madžari s pritožbo nad svojega mini Orbána

V nadaljevanju preberite:

Poslancu, ki se lahko pohvali, da je ob izdatni pomoči vlad Janeza Janše in Viktorja Orbána lepo skrbel za svoje volivce, nasprotniki na vzhodu Slovenije zaradi tesnih vezi in pogostih obiskov pri madžarskem predsedniku vlade v Budimpešti rečejo kar Mali Orbán. Če Ferencu Horváthu nihče zares ne more očitati pomanjkanja učinkovitosti, pa mu je Komisija za preprečevanje korupcije očitala, da je s kopičenjem funkcij v okviru madžarske narodnostne skupnosti šel predaleč in se znašel v nedovoljenem nasprotju interesov. Kot smo že poročali, poslanec madžarske skupnosti obenem v vlogi predsednika vodi osrednjo politično organizacijo Madžarov v Sloveniji, Pomursko madžarsko samoupravno narodno skupnost, ki je del izvršilne veje oblasti.