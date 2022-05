Madžari so prodali Demokracijo

Madžarski lastnik izdajatelja tednika Demokracija je svoj lastniški delež v družbi Nova obzorja prodal televizijski hiši Nova24TV. Televizija, ki posluje z izgubo in je naklonjena SDS Janeza Janše, je tako postala 65,84-odstotna lastnica družbe Nova obzorja. Dobrih 30 odstotkov družbe obvladuje SDS, preostale štiri odstotke pa ima Dejan Kaloh, poslanec vodilne opozicijske stranke.

Pred nekaj tedni smo že poročali, da je poraz SDS na volitvah v negotovost postavil ekonomski smisel obstoja medijskega aparata, ki s podporo madžarskega kapitala zagovarja politična stališča skrajne desnice. Tako se je že zgodil prvi premik v lastništvu medijskega omrežja pod bolj ali manj neposrednim nadzorom Janeza Janše, družba Nova obzorja, izdajateljica strankarskega tednika Demokracija, je dobila novega največjega lastnika. Namesto madžarskega podjetja R-Post-R, ki je v lasti Viktorju Orbánu naklonjenega mogotca Petra Schatza, je največji lastnik Novih obzorij postala prav tako Janši naklonjena televizija Nova24TV.

Konec prijateljstva, konec posla?

Znano je, da je predsednik madžarske vlade Viktor Orbán, sicer najtesnejši zaveznik Vladimirja Putina med voditelji držav Evropske unije, hkrati tudi tesen zaveznik Janeza Janše. Prijatelja in zaveznika sta se redno obiskovala, Orbán je bil reden gost na kongresih Janševe SDS in Janša ni skrival naklonjenosti madžarskemu državnemu kapitalu, ki je prav v času Janševe vladavine dobil zagon v Sloveniji. Po 24. februarju, ko je Rusija napadla Ukrajino, se prijatelja in premiera sosednjih držav redkeje pojavljata skupaj, predvsem pa drug drugega ne hvalita več. Dva meseca po začetku vojne v Ukrajini je Janševa SDS izgubila volitve in zdi se, da je ostalo bolj malo razlogov za madžarske vlagatelje v slovenske medije, da vztrajajo na našem trgu.

Izgubar obvladuje samozadostno podjetje

Medtem ko se Demokracija lahko pohvali z rekordnimi rezultati v lanskem letu, poldrugim milijonom evrov prihodkov in spodobnim dobičkom, je televizija stroškovno zahtevnejša. Če so v Demokraciji upali, da bodo madžarski lastniki svoj umik z medijskega trga izvedli tako, da jim bodo še naprej omogočili ločeno poslovanje od izgubarske Nove24TV, se to ni uresničilo. Jože Biščak, direktor Novih obzorij in odgovorni urednik Demokracije, je odstopil z obeh položajev, po neuradnih informacijah pa si njegovi sodelavci iščejo delo drugje. Da so k poslovnemu uspehu Demokracije v lanskem letu pripomogli tudi oglasni prihodki iz državnih podjetij, v katere je vlada SDS namestila svoje ljudi, ni presenečenje. Tako kot ni presenetljiva zahteva partnerjev Roberta Goloba za parlamentarno preiskavo financiranja strankarskih medijev iz madžarskih virov.