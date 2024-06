Magnifico v Tivoliju: Dvojna merila

Koncert Magnifica je izredno lep primer dvojnih meril. Zavod za varstvo narave se vtika v en navadni travnik, pa čeprav gre za park Tivoli, ki je prav, da ga vsi spoštujemo. Je izredno dragocen. To pa še ne pomeni, da občasno tam ni možno imeti prireditev, ki dajejo parku le še dodatno dimenzijo in tja pripeljejo še koga, ki morda tam še ni bil. Ko pa gre za zares naravne vrednote, pa je odgovor »Nimamo moči, nas je premalo« običajno najbolj in največkrat izgovorjena fraza.

Zavod ne urgira, ko bi moral

Naj navedem nekaj primerov, ki smo jih posredovali Zavodu. Izredno pisani in s kukavicami bogati travniki na Krškem polju, kjer smo jim predlagali dogovor s kmeti, da se jih kosi, ko trave dozorijo, pa je bil izgovor, da se to ne da. Sedaj je na enem najbogatejših od njih odlagališče gradbenega materiala. Spet smo jih opozorili. Table, ki so jih po tam postavili, žal niso dovolj. Treba se je pogovarjati in tudi kaj plačati kmetom. Pa ne gre za to, da ne bi smeli kmetovati. Kako se to da reševati, smo jim dokazali v Rojah (Ljubljana). Travnik v Rojah sredi intenzivno obdelanih površin je lahko primer dobre prakse. Lastnikom v Botaničnem vrtu z na trgu prisluženim denarjem že od leta 2001 plačujemo najemnino, sosednji kmet pa potem travnik pokosi in zastonj pospravi krmo, takrat ko rastline dozorijo.

Ko smo Zavod zaprosili, da bi vstopil kontakt z lastniki sosednje opuščene in jih pozval k urejanju zaradi opustitev njive in bujne razrasti invazivnih rastlin, tega niso uspeli narediti. Pa bi lahko kot organ z inšpekcijo kaj naredili, če ni šlo drugače. Ko smo prosili, da bi z našega travnika pospravili smeti, ki so jih tja odvrgli prav tako poznani povzročitelji, se tudi ni nič zgodilo. Sami smo vse rešili. O omenjenem travniku je izšlo več del, zadnje lani znanstveni članek prosto dostopen v reviji Land z impact factorjem 3,4.

Tretji primer: na Primorskem je Zavod za varstvo narave dal soglasje lastniku, da lahko odvaža material, tam pa je eno najbolj množičnih rastišč Kranjskega jegliča, torej našega endemita. Raste, samo v zahodnem do osrednjega dela Slovenije in nikjer drugje na svetu. Letos smo na prošnjo ljubiteljev narave šli na ogled in to potrdili, rastline izkopane so ležale vsepovsod. Soglasje pa je bilo izdano brez terenskega ogleda Zavoda. Ko se je na Večni poti 111 podiralo neamortizirana stavbe namenjen izključno Botaničnemu vrtu, se Zavod ni vtaknil, podiralo se je drevesa v jelševem grezu, bila je popolna tišina. Tudi mnogi krajinski arhitekti in visoki predstavniki BF in Ul niso urgirali.

Zgradilo se je megalomansko stavbo v praktično Krajinskem parku, Botaničnemu vrtu pa se je vse podrlo. Možen so bile vse druge rešitev na 20 ha zemljišča. Ni šlo za pohojeno travo! Še celo več, ko smo na zemljišču namenjenem širitvi botaničnega vrta (OPN) delali raziskave za doktorsko nalogo, je bilo samo po pet rastlin pokritih z zaščitno folijo in to samo za en dan, vsega ne več kot 30 x 30cm, so nas kolegi prijavili, takoj so sledili telefonski klici. Lahko se je sredi Ljubljane iti narava varstvo po Sloveniji pa stvari ne delujejo. Kmetom se prepoveduje vse, ker narave ne razumemo več. Kdo pa bo potem Slovenijo obdeloval!

Primer Botaničnega vrta UL

Najboljši primer pa je prav Botanični vrt UL, kjer smo od Zavoda dobili obvestilo o progi v letu 2021 in smo nanj takoj ostro reagirali. Zavod za varstvo narave in kulturno ministrstvo bi morala biti tista, ki niti pod točko razno ne bi dopustila posega v najstarejšo ustanovo, ki se ukvarja z biodiverziteto že 214 let (še dobrih 14 dni manjka do tedaj). Zanimivo, da so se krajinski arhitekti ZAPS odzvali na peticijo o umestitvi proge (Ohranimo Botanični vrt, ki deluje že od leta 1810), da smo prehitro skočili pokonci, da gre za zelo občutljiv postopke načrtovanja in to meče slabo luč na načrtovalce. Le kje so bili, ko se je podiralo stavbe bodočega vrta, kjer je v po OPN predvidena lokacija za širitev Botaničnega vrta. Uničilo se je sintezni načrt, ki ga je kot sintezo delal starosta krajinske arhitekture prof. Ogrin.

doc. dr. Jože Bavcon FOTO: Dejan Javornik

Prav tako Ministrstvo za kulturo in BF in UL samo spremljata situacijo posega železnice, kaj več pa ne naredita, v javnosti se še niso oglasili z ostrim protestom in nedopustnostjo takega razmišljanja. Kaj šele, da bi se kdo zavzel, da bi v 33 letih samostojne Slovenije uredili financiranje Botaničnega vrta UL, ki ima svetovni ugled, dva svetovna certifikata in eno svetovno nagrado za ohranjanje rastlinskih vrst in sodeluje pri ustvarjanju svetovne strategije botanaičnih vrtov. Zavod za varstvo narave je celo projekt suhih travnikov, ki smo ga pripravili kot idejo v Botaničnem vrtu in preko BF uradno poslali pograbil in pred leti to izvajal kot samostojen Life projekt in to brez vključitve predlagatelja – Botaničnega vrta UL.

Botanični vrt UL to počne zgodovinsko dokazano, že vsaj od leta 1940, ko se je s tem začel ukvarjati tedanji vodja vrta in univerzitetni učitelj Gabrijel Tomažič. Svoje raziskave je delal prav na travnikih v Rojah, od leta 1998 to tradicijo nadaljujemo. Najlažje se je boriti za nekaj pohojenih trav. To je znal vsak kmet znal rešiti v enem tednu. Vse veselice so stoletja potekale na travnikih, ki so jih kmetje še kako čuvali, ker so morali preživeti. Pa ne gre za to, kdo bo koga. Gre preprosto za zdrav razum in za enaka merila za vse.