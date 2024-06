Zavod proti koncertu Magnifica v Tivoliju

Zavod za varstvo narave ni izdal soglasja za izvedbo avgustovskega koncerta Roberta Pešuta - Magnifica v parku Tivoli, je za Delo povedal Igor Arih, Magnificov menedžer. »V odločbi med drugim piše, da tokrat ni problem v evropski gomoljščici in hrošču, ampak je problem travnik. Ko bomo odločbo preučili se bomo na to odločitev seveda pritožili,« je poudaril Arih.

Zavod za varstvo narave, ki je odločbo organizatorju koncerta že poslal po pošti, pa bo na jutrišnji novinarski konferenci razkril podrobnosti, saj vsebine odločbe medijem ne razkrivajo. Kljub temu da organizatorji koncerta še nimajo soglasja za dogodek, so po Arihovih besedah do zdaj prodali že okoli 14.000 vstopnic od skupaj 19.500. Ker pa je zavod za varstvo narave konec maja moral ponovno odločati o izdaji soglasja za prireditev na lokaciji, ki je del Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, je usoda tega koncerta v mestnem parku še vedno negotova. Zavod je v svoji prvi odločitvi, v kateri organizatorjem ni izdal soglasja, zapisal, da bi ta dogodek v parku Tivoli ogrožal cvetlico evropsko gomoljčico in hrošča puščavnika.

Pobuda občine je dobrodošla

In kako Arih komentira odločitev Mestne občine Ljubljana, ki bo mestnemu svetu predlagala spremembo odloka o krajinskem parku, s katerim bi izločili štiri lokacije, kjer bi dovolili javne prireditve, torej brez soglasja zavoda za varstvo narave?

»To pobudo občine seveda pozdravljamo. Vsak prispevek k oživitvi parka Tivolija je namreč dobrodošel. Prav tako bi to lahko eliminiralo določene dvome pri diskriminaciji tega, kdo kaj lahko in kdo česa ne sme,« pravi Arih. Glede drugih lokacij, kjer bi lahko organizirali koncert, če soglasja za lokacijo v Tivoliju ne bi dobili, je Arih potrdil, da se je pri tem ponudil tudi poslovnež Joc Pečečnik. Ta je Magnificu ponudil, da je lahko glasbeni dogodek na bežigrajskem stadionu.

»Vendar pa se Magnifico še ni odločil, da bi namesto Tivolija izbral drugo lokacijo. Vse je namreč odvisno od tega, kje želi Magnifico imeti ta koncert. Ne le Joc Pečečnik, tudi številni drugi so se ponudili s podobnimi lokacijami, denimo različni stadioni, pa tudi predstavniki hipodroma. Koncert bo, najverjetneje bo v Tivoliju, saj je tudi celoten glasbeni program pripravljen prav za park Tivoli,« je še povedal Arih.