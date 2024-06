Se obeta ustavna presoja odloka o prireditvah v Tivoliju?

»Vsaka pobuda, ki jo poda župan Zoran Janković, je seveda legitimna in zakonita. Vendar pa mora vsaka sprememba iti po določenem postopku in tudi vsaka institucija se mora do tega strokovno opredeliti.« Tako se je Teo Hrvoje Oršanič, direktor zavoda za varstvo narave, odzval na napoved ljubljanskega župana, da bodo mestnemu svetu predlagali spremembe odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (TRŠ). Na ta način bi iz odloka izločili štiri lokacije, kjer bi dovolili javne prireditve. Oršanič pravi, da MOL strokovnega mnenja zavoda (še) nima.

Po njegovih besedah so se predstavniki pristojnega občinskega oddelka želeli sestati s predstavniki zavoda za varstvo narave, vendar se zaradi obilice dela in pomanjkanja kadra to ni zgodilo. Po naših informacijah pa bo v primeru sprejetja sprememb odloka o krajinskem parku TRŠ zavod za varstvo narave na ustavnem sodišču sprožil ustavno presojo.

Predstavniki zavoda so sicer danes medijem podrobneje predstavili svojo odločitev, da ne izdajo soglasja za konec avgusta napovedani koncert Magnifica v Parku Tivoli. »Ne gre za arbitrarni postopek proti Magnificu, ampak zgolj za upoštevanje odloka iz leta 2015, po katerem zavod izdaja soglasja, med drugim tudi za prireditve v parku Tivoli,« je dejal Oršanič. Hkrati je zavrnil očitke, češ da je DM tek za ženske na isti lokaciji pridobil soglasje zavoda za to prireditev.

Organizatorjem koncerta in Magnificu na zavodu za varstvo narave svetujejo, naj premislijo o vztrajanju, da bi koncert izvedli na lokaciji v Tivoliju. FOTO: Črt Piksi/Delo

Priprave bodo daljše, več bo tudi obiskovalcev

Spomnimo, da zavod že drugič ni izdal soglasja za avgustovski koncert Magnifica ob 30-letnici glasbenega ustvarjanja v Parku Tivoli. V odločbi, ki so jo organizatorji prejeli včeraj, pa so zapisali, da bi prireditev povzročila poškodbe oziroma celo uničenje zelenice. V prvi odločbi pa soglasja niso izdali, češ da bi dogodek v Parku Tivoli ogrožal cvetlico evropsko gomoljčico in hrošča puščavnika.

Priprave na koncert bodo, kot pravi Oršanič, trajale od 11 do 13 dni. Organizatorji pričakujejo vsaj 20.000 obiskovalcev in v tem času – torej od priprav do zaključka koncerta – bi bil Park Tivoli nedostopen drugim obiskovalcem. Tudi sama prireditev bi trajala kar tri dni in prav to po njegovih besedah ni primerljivo z DM tekom. Ta športna prireditev je namreč trajala en dan, priprave na ta dogodek so bile krajši čas, pa tudi obiskovalcev je bilo le okoli 10.000. Tekaška prireditev poteka po utrjenih poteh in le v manjšem delu po zelenici, je pojasnil direktor Oršanič. Hkrati je zatrdil, da na zavodu delajo strokovno in vsako vlogo obravnavajo neodvisno od tega, kdo jo je poslal. Na leto tako na zavodu za organizacijo prireditev v krajinskem paru TRŠ prejmejo okoli 70 vlog, letos so zavrnili le tri, je pojasnil Oršanič. Na vprašanje, katere tri vloge so zavrnili, ni znal odgovoriti, ker se s tem ukvarja območna enota Ljubljana.

Magnifico naj razmisli o drugi lokaciji

Zanimalo nas je, ali bodo na zavodu dali pripombe oziroma strokovno mnenje na spremembo odloka o krajinskem parku, ki jo je napovedal župan Janković in ki naj bi jo svetniki obravnavali na seji, sklicani za prvega julija. »Najprej moramo na zavodu gradivo prejeti, do zdaj ga še nismo. Če pa bo prišlo do izločitve (štirih lokacij v park Tivoli, op. a.), bo to verjetno pod določenimi pogoji in z omejitvami o dogodkih na tej površini. In tudi to je eden ob poglavitnih dejstev za nadaljnjo presojo. Ta sprememba ni zgolj v pristojnosti župana in mestnega sveta. Mnenje morajo podati tudi krajinski arhitekti, pri tem je pomembna kulturna dediščina in do sprememb se morajo opredeliti tudi številni drugi strokovnjaki,« je odgovoril Oršanič.

Do včeraj gradiva za sejo mestnega sveta z občine še niso prejeli, so potrdili na zavodu. So pa organizatorjem koncerta in Magnificu svetovali, naj kljub temu, da so napovedali pritožbo na drugostopenjski organ, torej na ministrstvo za naravne vire in prostor, premislijo o vztrajanju na lokaciji v Tivoliju. »Magnificu bi rad čestital ob 30-letnici glasbenega ukvarjanja, ga zelo spoštujem, sam sem tudi hodil na njegove koncerte in res mu želim odličen koncert. Ampak mu predlagam, naj malo premisli, saj tole nadaljevanje res nima pravega smisla, pa tudi ne vem, ali mu to ravno koristi. Magnifico naj res premisli in zadevo usmeri na neko drugo lokacijo, saj mu drugje ponujajo možne lokacije za koncert,« je še dejal Teo Hrvoje Oršanič, direktor zavoda za varstvo narave.