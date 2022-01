Mala socialna reforma je nekje zastala

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je minilo že več kot pol leta, kar je ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) v javno obravnavo dalo paket novel štirih zakonov s področja družinskih in socialnih transferjev ter trga dela, ki so ga imenovali tudi mini socialna reforma, vse kaže, da ni prav veliko možnosti, da bi v tem mandatu tudi zaživel. Razen uskladitve vseh transferjev z rastjo cen življenjskih potrebščin 1. marca na tem področju za zdaj niso napovedane bistvene spremembe.