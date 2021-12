Manj naslovov z več kot 20 prijavljenimi

V nadaljevanju preberite:

Število naslovov, na katerih je stalno ali začasno prijavljenih več kot 20 oseb, v zadnjih letih postopoma upada. To je ena od ugotovitev končnega poročila Medresorske delovne skupine za proučitev problematike fiktivnih prijav prebivališč posameznikov in s tem povezano zlorabo socialnih transferjev, ki čaka na vladno obravnavo. Prav veliko konkretnih podatkov v njem ni zaslediti, ob zaključku dela pa so zapisali, da je problematika rešena oziroma se lahko glede na obseg še odprtih vprašanj rešuje znotraj posameznih resorjev.