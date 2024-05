Markeš: Še najbolj pošteno bi bilo, če na ameriških volitvah zmaga Netanjahu

Španija, Irska in Norveška so zjutraj sporočile, da bodo priznale Palestino, že dan prej je tožilstvo mednarodnega sodišča v Haagu pozvalo sodišče, naj izda tiralico za tri visoke funkcionarje Hamasa in dva visoka funkcionarja izraelske vlade, je dogajanje povzel Ali Žerdin. Vseh pet je tožilec osumil vojnih zločinov zoper človečnost.

Janez Markeš odločitev tožilstva pozdravlja, saj meni, da kaže, da še obstaja mednarodna moralna instanca. Žerdin meni, da bodo sicer učinki haaškega sodišča zgolj moralno-etični; »ugotovili bodo, da je verjetno res prišlo do zločinov, do dejanja obsodbe pa iz geostrateških razlogov verjetno ne bo prišlo,« predvideva.

Markeš, nasprotno, meni, da bo do obsodbe prišlo, ne pa do njene izvršitve. Norveška je že napovedala, da bi tiralico spoštovala, vendar Delova komentatorja menita, da Benjamin Netanjahu in drugi, osumljenci vojnih zločinov, pač ne bodo hodili na Norveško.

Markeš je prepričan, da smo na zgodovinski prelomni točki, na kateri je treba zagnati boj proti antisemitizmu, obenem pa tudi proti sionizmu. Predsednik ZDA Joe Biden že grozi, da bo zaradi odločitve tožilca haaškega sodišča prenehal s financiranjem Združenih narodov, in se zgraža, da ni mogoče enačiti Hamasa z vodstvom demokratične države, je povzel Markeš.

Ob tem je Delov komentator spomnil, da je bila tudi vlada nacistične Nemčije demokratično izvoljena. Pričakuje, da bo na ameriških volitvah zmagal Donald Trump, ki pa ne bo končal vojne v Palestini, saj je pod vplivom istega lobija kot Biden. Še najbolj pošteno bi se mu zdelo, če bi na ameriških volitvah zmagal kar Netanjahu.

Žerdin je opozoril, da je današnji dan obletnica slovenskega vstopa v Združene narode. Medtem ko se je več drugih držav odločilo, da priznajo Palestino, je premier Robert Golob dejal, da je Slovenija začela proces za priznanje. Markeš še čudi, zakaj takšno mencanje. Odločen je, da na evropskih volitvah ne bo podprl nobene izmed strank, ki podpirajo sionizem.