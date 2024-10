Marko Lotrič: Strankino lokalno mrežo gradimo že od lanske jeseni

»K ustanovitvi stranke smo pristopili resno, podpise že zbiramo in prihajajo z vseh koncev Slovenije, zagotovo jih bomo imeli več kot 200, kolikor jih je treba imeti za ustanovitev, saj zbiranje zelo dobro teče,« pravi Marko Lotrič, predsednik državnega sveta. Stranko bo ustanovil do konca leta ali v začetku prihodnjega. Njeno ime bodo predvidoma razkrili na ustanovnem kongresu.

Ob Anžetu Logarju in Karlu Erjavcu je to tretja napoved ustanovitve nove politične stranke, ki naj bi se podala na prihodnje državnozborske volitve.

Lotričeva razvojna iniciativa, ki bo – kot je razkril v nedavnem intervjuju za Delo – prerasla v politično stranko, si že vse od septembra lani prizadeva za vzpostavitev lokalne mreže, s katero imajo sicer praviloma težave vse nove stranke. »Ali smo pri tem pred drugimi, ki so napovedali ustanovitev svoje politične stranke, ne vem, smo pa gotovo na tem področju že veliko naredili,« poudarja.

»V vseh osmih volilnih enotah imamo po dva predstavnika, ki skrbita za razvoj lokalne mreže, in po enega, da skrbi za strankin program. Ta je pripravljen, pripravljen pa je že tudi statut naše stranke,« dodaja Marko Lotrič.

Program stranke temelji na desetih vsebinskih področjih, ključnih za razvoj.

Odločitev za vstop v politiko so po njegovih besedah spodbudili »politično enoumje v naši državi in posegi v demokracijo«.

Umestili jih bodo volivci

Na vprašanje, ali svojo stranko uvršča v tako imenovano politično sredino, odgovarja, da bodo to, kam jih umestiti, ocenili volivke in volivci. »Zagovarjali bomo teme, ki ne temeljijo na ideologiji. Seveda bomo zagovarjali pravico do splava, o katerem naj odloči ženska sama, naše vrednote pa so družina, delo, pluralnost mnenj, torej liberalne, tradicionalne in humanistične vrednote,« našteva. Želijo izboljšati poslovno okolje, kritično razmišljajo v smeri izboljšanja družbe ob sodelovanju stroke, ki je zdaj ob pripravi marsikaterega zakona ne upoštevajo.

Pri nastajanju nove politične iniciative mu ne pomagajo ljudje, ki so bili v preteklosti že izpostavljeni v drugih političnih strankah. »Razen če za politično delovanje štejete tudi to, da so med nami župani.«

Na ugotovitev, da so ljudje siti novih obrazov in hkrati siti starih obrazov, je Marko Lotrič v omenjenem intervjuju za Delo sicer povedal, kako rešiti to dilemo. »Moj odgovor na to, kar pravite, je, da je treba naveličanim volivkam in volivcem ponuditi nekoga, ki ga poznajo, nekoga, ki je v življenju nekaj naredil, se z nečim dokazal. S svojim delom na kateremkoli področju. Mislim, da bi volivke in volivci sprejeli takšnega človeka.« Razkril pa je tudi nekaj imen razvojne iniciative.

Nedvomno gre za posameznike, ki so že veliko naredili, ocenjuje, saj so se mu med drugim pridružili Igor Akrapovič, Marko Lukič iz podjetja Lumar, Leopold Pogačar, župan Žirovnice, dr. Monika Kirbiš Rojs, strokovnjakinja za evropske projekte.